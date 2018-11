Это неправильно! Ошибка в ношении бюстгалтера, которую допускают почти все женщины

👍Тканевая застежка темно-бежевого цвета ⠀Арт.F061892133 ⠀Ширина 2 см. ⠀Цена 29 руб./шт. ⠀📲 Принимаем ваши заявки в Директ или WhatsApp, Viber, Telegram +7-978-069-63-58, отправляйте фото, описание, метраж, и из какого вы города. #твоекружево_застежки

A post shared by Интернет-магазин TVOE KRUZHEVO (@tvoekruzhevo) on Jun 27, 2018 at 12:52pm PDT