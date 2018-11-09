Это неправильно! Ошибка в ношении бюстгалтера, которую допускают почти все женщины

К сожалению, очень мало женщин задумывается над тем, что белье должно не только радовать глаз и нравиться их избранникам, но и быть удобным. Более того, носить его тоже можно, оказывается, неправильно.

Есть одна распространенная ошибка в ношении бюстгалтера. Ее допускают очень многие современные представительницы слабого пола.

Так в чем же кроется подвох? Ведь надеть бюстгалтер так просто! Любая девушка-подросток справится с этой задачей, не говоря уже о женщинах старшего возраста, которые носят этот предмет гардероба годами.

Давайте просто проведем небольшой тест: на какие крючки вы застегиваете свой бюстгалтер? Готовы поспорить, что вы ответили: «на дальние». Конечно, чтобы белье сидело получше. И вот это как раз неправильно. Новый бюстгалтер надо застегивать на первые крючки.

Почему так? Белье имеет свойство быстро растягиваться из-за постоянного натяжения ткани. Чтобы продлить срок его использования можно постепенно переходить с первых крючков на вторые, а затем и на третьи.

Некоторые производители указывают эти рекомендации на бирках своей продукции, рассказывая покупателю, какие крючки на белье лучше использовать.

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