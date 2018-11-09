Прощайте, угги и уродливые кроссовки! В моду входят валеши!

К уггам привыкли, а в дверь постучались кроссовки из прошлого. Их еще называют уродливыми или дедушкиными. Массивные, тяжелые, огромные, они остаются в тренде уже несколько сезонов.

Этой зимой, похоже, без жарких баталий в Интернете и модных сообществах не обойтись. В моду входят валеши. Слово образовалось от сочетания "ВАЛЕнки ШИтые", и обувь чем-то напоминает по фасону угги, а по текстуре материала валенки. Назвать их красивыми и изящными достаточно сложно.

Валеши бывают самых разных цветов, от классического черного до какого-нибудь яркого кислотного.

Кроме того, обувь может быть украшена стразами, бусинами, помпонами и другими декоративными элементами. Простор фантазии дизайнера не ограничен ничем!

Валеши хороши в сухую погоду. В грязь и слякоть их не обуть, так как шерсть не обработана водооталкивающей пропиткой.

Немного страшненькие, но, наверное, очень теплые! Валенки имеют все шансы завоевать Запад, а особенно страны с суровым климатом. Вполне возможно, что они полюбятся народу, к примеру, из Канады или скандинавских стран.