Прощайте, угги и уродливые кроссовки! В моду входят валеши!

Такой цвет, чтобы ко всему подошёл🤔 Сердечко им за натуральность в квадрате♥️ . Вечная дилемма при выборе обуви для повседневной носки. Понимаю и помогу с выбором🙋🏻‍♀️ Если нужны: . Не яркие и броские Не чёрные и мрачные Не белые и маркие 👇🏻 То для Вас натуральные оттенки Vteple - это бежевый и темно-серый🐏 Этот войлок не красят и не обесцвечивают, он такой от природы. А ещё он подойдёт ко всему в Вашем гардеробе, можно считать его базовым. А придать изюминку можно с помощью помпонов. Просто выбирайте помпоны в тон аксессуаров (шапка, снуд или перчатки) . 🛍Стоимость валенок 3890₽ Помпоны 500₽ Бусины 500₽ #vteple❤️

