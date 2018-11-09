Прощайте, угги и уродливые кроссовки! В моду входят валеши!

Помните, когда появились угги, мы все дружно морщили носы? Мужчины так вообще стали самыми ярыми их противниками. Мол, эта обувь некрасива, неизящна и превращает любую девушку в слонопотама. Но вроде бы со временем привыкли, а некоторые и вовсе не представляют загородную жизнь без этих смешных меховых сапожек, пишет fabiosa.ru.
К уггам привыкли, а в дверь постучались кроссовки из прошлого. Их еще называют уродливыми или дедушкиными. Массивные, тяжелые, огромные, они остаются в тренде уже несколько сезонов.
Этой зимой, похоже, без жарких баталий в Интернете и модных сообществах не обойтись. В моду входят валеши. Слово образовалось от сочетания "ВАЛЕнки ШИтые", и обувь чем-то напоминает по фасону угги, а по текстуре материала валенки. Назвать их красивыми и изящными достаточно сложно.
Такой цвет, чтобы ко всему подошёл🤔 Сердечко им за натуральность в квадрате♥️ . Вечная дилемма при выборе обуви для повседневной носки. Понимаю и помогу с выбором🙋🏻♀️ Если нужны: . Не яркие и броские Не чёрные и мрачные Не белые и маркие 👇🏻 То для Вас натуральные оттенки Vteple - это бежевый и темно-серый🐏 Этот войлок не красят и не обесцвечивают, он такой от природы. А ещё он подойдёт ко всему в Вашем гардеробе, можно считать его базовым. А придать изюминку можно с помощью помпонов. Просто выбирайте помпоны в тон аксессуаров (шапка, снуд или перчатки) . 🛍Стоимость валенок 3890₽ Помпоны 500₽ Бусины 500₽ #vteple❤️
Валеши бывают самых разных цветов, от классического черного до какого-нибудь яркого кислотного.
Кроме того, обувь может быть украшена стразами, бусинами, помпонами и другими декоративными элементами. Простор фантазии дизайнера не ограничен ничем!
Никакая модница не обойдётся этой зимой без валеш😍 К заказу доступны две модели: покороче и подлиннее на 5см ( высокие +500 руб) 🔺 Цена на Валеши с украшением без помпона 3600 руб (+200 брошь; вышивка заднего хлястика +300) 🔺 Цена на Валеши с украшением и помпоном из кролика 4200 руб 🔺 Цена на Валеши с украшением и помпоном из песца/енота 4800 руб 🔺 Белые и бордовые тонкошёрстные Валеши выполнены из шерсти Мериноса и цена на них выше +800 руб #валеши#валенки#валешииркутск#валенкииркутск#живи_на_байкале#валенкиизсибири#Иркутск#валеши2018#модныевалеши#трендсезона#валеширучнойработы#войлок#обувьизвойлока#обувь#зимняяобувь
Валеши хороши в сухую погоду. В грязь и слякоть их не обуть, так как шерсть не обработана водооталкивающей пропиткой.
Немного страшненькие, но, наверное, очень теплые! Валенки имеют все шансы завоевать Запад, а особенно страны с суровым климатом. Вполне возможно, что они полюбятся народу, к примеру, из Канады или скандинавских стран.
Какое фото лучше 1 или 2 ?🤷🏻♀️ ⠀ 🙏🏻❤️Спасибо за помощь вам в ценных контактах. Торт 🎂 заказала 😍ура !!!! Шары обсуждаем🎈 С 📍местом празднования 🎉тоже определились. Можно выдохнуть 😂 ⠀ А я от себя могу смело поделиться контактом проверенных ВАЛЕНОК😍 ❌Не подделка ⠀ Видели стори какие они классные 😍?))) ⠀ Теплее чем ВАЛЕНКМ, на ❄️зиму обуви не существует. У них @valenki.vteple -своё собственное производство. Цена супер 3890 и гуляй с ребёнком сколько хочешь 😂, час , два а ногам тепло. Это не Реклама ❌ Это контакт от души @valenki.vteple
Несмотря на внешнее уродство, валеши, если судить по Инстаграму, полюбились многим модницам. А как вам эта новинка?