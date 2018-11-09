ТОП-5 самых добрых знаков Зодиака

Некоторые люди по своей природе невероятно добры. С ними приятно общаться и им действительно не нужно прикидываться хорошими. Они всегда помогут ближнему. Иногда, к сожалению, в ущерб себе. Не только надлежащее воспитание сформировало у них такой характер. Астрологи говорят, что звезды, под которыми родился человек, также влияют на него, пишет fabiosa.
Самые добрые знаки зодиака
5. Лев
Львам очень часто говорят, что они слишком добрые. Вместо того чтобы обругать человека, который неосторожно стал вам на ногу в транспорте, они сами могут выдать: "Извините". Это не в их стиле портить чей-то день, если кто-то испоганил им настроение. Они всегда приветливы и добры к окружающим.
4. Близнецы
Среди Близнецов очень часто встречаются люди, которые не терпят несправедливость. Они ее чуют за версту. Люди, рожденные под этим знаком, готовы встать на сторону слабых и беззащитных. Также они с радостью переведут бабушку через дорогу, подберут брошенного котенка, приютят давнюю подругу из другого города. Но если они почувствуют вашу неискренность по отношению к ним, тогда держитесь!
3. Рыбы
Этот знак очень прост в общении. Рыбы часто открываются ко всему хорошему и поддерживают различные благотворительные инициативы. Они легко прощают врагов. Но при этом раз и навсегда вычеркивают их из жизни.
2. Тельцы
Тельцы бывают настолько добры, что готовы отдать первому встречному последнюю рубашку. К сожалению, они также очень доверчивы. Люди этим пользуются. Поэтому этому знаку нужно тщательно подходить к выбору друзей и знакомых. Окружайте себя такими же хорошими людьми. Кстати, у вас уже есть друг-Лев?
1. Водолей
Водолей никогда никому не будет намеренно делать зла. Он всегда придержит перед вами дверь и мило улыбнется. Возможно, с первого взгляда вам покажется, что этот знак не слишком хороший. Просто вы не узнали его как следует. Попробуйте подружиться!