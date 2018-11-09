ТОП-5 самых добрых знаков Зодиака

Самые добрые знаки зодиака

5. Лев

Львам очень часто говорят, что они слишком добрые. Вместо того чтобы обругать человека, который неосторожно стал вам на ногу в транспорте, они сами могут выдать: "Извините". Это не в их стиле портить чей-то день, если кто-то испоганил им настроение. Они всегда приветливы и добры к окружающим.

4. Близнецы

Среди Близнецов очень часто встречаются люди, которые не терпят несправедливость. Они ее чуют за версту. Люди, рожденные под этим знаком, готовы встать на сторону слабых и беззащитных. Также они с радостью переведут бабушку через дорогу, подберут брошенного котенка, приютят давнюю подругу из другого города. Но если они почувствуют вашу неискренность по отношению к ним, тогда держитесь!

3. Рыбы

Этот знак очень прост в общении. Рыбы часто открываются ко всему хорошему и поддерживают различные благотворительные инициативы. Они легко прощают врагов. Но при этом раз и навсегда вычеркивают их из жизни.

2. Тельцы

Тельцы бывают настолько добры, что готовы отдать первому встречному последнюю рубашку. К сожалению, они также очень доверчивы. Люди этим пользуются. Поэтому этому знаку нужно тщательно подходить к выбору друзей и знакомых. Окружайте себя такими же хорошими людьми. Кстати, у вас уже есть друг-Лев?

1. Водолей