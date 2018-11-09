Галерея: потерявшая за год тридцать шесть кило эстонский специалист по питанию рассказала о солнечном витамине

«Одна из первых рекомендаций, которую я как специалист по питанию даю своим клиентам, это включить в свою ежедневную программу питания витамин D, который организм человека не получает в достаточном количестве в пищевых продуктах. Витамин D придает необходимую энергию, а его нехватка сокращает выделение лептина, в результате чего мозг считает, что тело крайне голодно. Благодаря этому постоянно хочется есть, но наесться не получается. Наряду с внимательным наблюдением за телом и потребностями, я считаю регулярный прием витамина D одной из основных причин снижения своего веса», - сказала Тедер.