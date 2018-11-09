Галерея: потерявшая за год тридцать шесть кило эстонский специалист по питанию рассказала о солнечном витамине

В связи с приближающимся промозглым вирусным сезоном важно обеспечить организму запас витамина D, который наряду с прочими полезными свойствами является важным компонентом регулирования обмена веществ. На состоявшемся на этой неделе вдохновленном солнечным витамином Nutrilite завтраке специалист по питанию, потерявшая за год 36 кило Теэле Тедер рассказала о том, как именно с витамина D начался ее путь к стройности.
«Одна из первых рекомендаций, которую я как специалист по питанию даю своим клиентам, это включить в свою ежедневную программу питания витамин D, который организм человека не получает в достаточном количестве в пищевых продуктах. Витамин D придает необходимую энергию, а его нехватка сокращает выделение лептина, в результате чего мозг считает, что тело крайне голодно. Благодаря этому постоянно хочется есть, но наесться не получается. Наряду с внимательным наблюдением за телом и потребностями, я считаю регулярный прием витамина D одной из основных причин снижения своего веса», - сказала Тедер.
По словам Тедер, удивительно, как много жителей Эстонии не знают, что для измерения уровня витамина D не нужно обращаться в платную частную клинику или в аптеку. Это можно бесплатно сделать у семейного врача. В идеале уровень витамина D в крови составляет до 250 нмоль/л, но в зимнее время он ниже у целых 73% жителей страны, зачастую падая до 35 нмоль/л.
«Витамин D нельзя запивать кофе или грейпфрутовым соком, поскольку оба напитка ухудшают его усвоение и эффективность. Лучшее время для приема витамина D – полдень, когда после утреннего кофе уже прошла пара часов, а до ночного сна еще далеко, поскольку многим витамин D мешает спокойно спать, – отметила Тедер. – Я запиваю витамин D стаканом воды и заедаю бразильским орехом, в котором много селена и полезных жирных кислот, способствующих усвоению витамина».
По словам Тедер, солнечный витамин важнее диеты и занятий спортом, поскольку даже самое полноценное питание и регулярные тренировки не обеспечат хорошего здоровья, если организму не хватает витамина D. Витамин D следует принимать даже солнечным летом или в отпуске в жарких странах, но особенно важен он становится в темный зимний период.
Новая пищевая добавка Nutrilite с витамином D изготовлена из культурных дрожжей, которые являются источником витамина D высокой концентрации. Препарат, содержащий витамины D2 и D3, а также культурные дрожжи, выращенные на органических фермах Nutricert, укрепляет иммунную систему, регулирует обмен веществ, повышает прочность клеток, балансирует артериальное давление, укрепляет кости и мышцы, а также помогает бороться с бактериями и вирусами.