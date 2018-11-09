Увлечение спортом может навредить психике мужчин

Авторы данной работы, обнаружили вред в увлечении спортом у мужчин, у которых тренировки могут стать настоящей погоней за неким воображаемым идеалом в виде мускулистого тела, пишет International Journal of Eating Disorders. Исследование специалистов показало, что почти каждый десятый мужчина, увлеченно занимающийся спортом, оказывается склонен к психическому расстройству, при котором человек обычной внешности неоправданно обеспокоен ее любыми недостатками. Посещающие спортзал мужчины хотят выглядеть как профессиональные спортсмены, постоянно критикуют свое тело и нередко любыми путями стремятся нарастить мышцы.