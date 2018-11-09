Увлечение спортом может навредить психике мужчин

Увлечение спортом может навредить мужчинам, провоцировать у них развитие психических проблем - заключение об этом было сделано учеными из Норвежского университета науки и технологий, исследовавшими данную проблему в сотрудничестве с американскими специалистами из Гарвардского университета. Занятия спортом нередко вызывают у людей нереалистичные ожидания - их несовпадение с реальностью провоцирует разочарования, депрессию и другие проблемы с психическим здоровьем, пишет medikforum.
Авторы данной работы, обнаружили вред в увлечении спортом у мужчин, у которых тренировки могут стать настоящей погоней за неким воображаемым идеалом в виде мускулистого тела, пишет International Journal of Eating Disorders. Исследование специалистов показало, что почти каждый десятый мужчина, увлеченно занимающийся спортом, оказывается склонен к психическому расстройству, при котором человек обычной внешности неоправданно обеспокоен ее любыми недостатками. Посещающие спортзал мужчины хотят выглядеть как профессиональные спортсмены, постоянно критикуют свое тело и нередко любыми путями стремятся нарастить мышцы.
Исследователи отметили, что подобное увлечение спортом может навредить мужчинам, вызывая неприятные психические последствия, способствуя развитию поведенческих нарушений.
«Мужчины, которые ставят перед собой недостижимую планку, в результате оказываются значительно более склонными к злоупотреблению алкоголем, развитию депрессии и проблемам в общении с другими людьми, а также вредным для здоровья диетам и пищевым добавкам», - сообщили ученые об обнаруженной ими закономерности.
До этого похожую связь между психикой и увлеченностью спортом обнаруживали у женщин: не добившись с помощью спорта идеальной фигуры, о которой они грезят, женщины, по мнению ученых, также рискуют психическим здоровьем.