Вау! Грандиозное шоу Victoria's Secret обошлось в 12 миллионов долларов

А Нью-Йорке состоялось ежегодное грандиозное шоу Victoria's Secret Fashion Show-2018. В ночь с четверга на пятницу, 9 ноября, на подиум вышли самые роскошные «ангелы» бренда.

По данным СМИ на шоу в этом году потратили около 12 миллионов долларов, пишет Корреспондент.нет.

Victoria's Secret показала новую коллекцию нижнего белья, созданного в тандеме с дизайнером Мэри Катранзу. Коллекцию представили главные супермодели Victoria's Secret: Кэндис Свэйнпоул, Эльза Хоск, Бехати Принслу, Жозефин Скривер, Марта Хант, Стелла Максвелл.

Свейнпол недавно родила ребенка и вернулась на подиум спустя пять месяцев. Ранее модель показала, как кормит ребенка грудью.

Элиза Хок представила драгоценный бюстгальтер Fantasy Bra, стоимостью миллион долларов.

Кроме того, на подиуме появились одни из самых популярных моделей в мире, ставшие приглашенными на шоу - Кендалл Дженнер, Джиджи и Белла Хадид, которую недавно раскритиковали за излишнюю худобу.

Из основного состава «ангелов» Victoria's Secret на подиуме не появилась Лили Олдридж, ожидающая рождение ребенка.