С огоньком и перчинкой: топ-5 самых горячих женщин по знаку Зодиака

Вот 5 женщин зодиакального гороскопа с огоньком в глазах и перчинкой в характере

1. Стрелец

Представительницы этого знака - яркие, гордые и темпераментные особы, которые не боятся быть собой. Женщина-Стрелец похожа на вечный и непредсказуемый праздник!

2. Близнецы

От представительниц этого воздушного знака никогда не знаешь, чего ожидать. Женщина-Близнецы - свободная птица, умеющая удивлять и исчезать в один миг.

3. Овен

Представительницы этого знака - невероятно харизматичные и целеустремленные натуры. Женщина-Овен никогда "не лезет за словом в карман" и ничего не боится!

4. Лев

В душе представительниц этого огненного знака бушуют настоящие пожары. Львица умеет удивлять окружающих и прекрасно знает себе цену.

5. Скорпион

Опасная и манящая незнакомка, рожденная под этим знаком зодиака, может навсегда украсть сердце мужчины при помощи одного лишь взгляда. О страстном темпераменте женщины-Скорпиона знают все!