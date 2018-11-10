Сб, 10.11.2018
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  • С огоньком и перчинкой: топ-5 самых горячих женщин по знаку Зодиака

С огоньком и перчинкой: топ-5 самых горячих женщин по знаку Зодиака

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Женщина с перчиком. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Murat Subatli / PantherMedia / Murat Subatli

Какой мужчина не мечтает о темпераментной женщине? Ведь с такой точно не соскучишься! Как же такую найти? Один из способов - обратиться за помощью к звездам, пишет fabiosa.

Вот 5 женщин зодиакального гороскопа с огоньком в глазах и перчинкой в характере

1. Стрелец

Представительницы этого знака - яркие, гордые и темпераментные особы, которые не боятся быть собой. Женщина-Стрелец похожа на вечный и непредсказуемый праздник!

2. Близнецы

От представительниц этого воздушного знака никогда не знаешь, чего ожидать. Женщина-Близнецы - свободная птица, умеющая удивлять и исчезать в один миг.

3. Овен

Представительницы этого знака - невероятно харизматичные и целеустремленные натуры. Женщина-Овен никогда "не лезет за словом в карман" и ничего не боится!

4. Лев

В душе представительниц этого огненного знака бушуют настоящие пожары. Львица умеет удивлять окружающих и прекрасно знает себе цену. 

5. Скорпион

Опасная и манящая незнакомка, рожденная под этим знаком зодиака, может навсегда украсть сердце мужчины при помощи одного лишь взгляда. О страстном темпераменте женщины-Скорпиона знают все!

Женщины этих 5-ти знаков зодиака обладают неповторимой перчинкой в характере. Кроме того, они отлично могут за себя постоять! 

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