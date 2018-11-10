С огоньком и перчинкой: топ-5 самых горячих женщин по знаку Зодиака

Какой мужчина не мечтает о темпераментной женщине? Ведь с такой точно не соскучишься! Как же такую найти? Один из способов - обратиться за помощью к звездам, пишет fabiosa.
Вот 5 женщин зодиакального гороскопа с огоньком в глазах и перчинкой в характере
1. Стрелец
Представительницы этого знака - яркие, гордые и темпераментные особы, которые не боятся быть собой. Женщина-Стрелец похожа на вечный и непредсказуемый праздник!
2. Близнецы
От представительниц этого воздушного знака никогда не знаешь, чего ожидать. Женщина-Близнецы - свободная птица, умеющая удивлять и исчезать в один миг.
3. Овен
Представительницы этого знака - невероятно харизматичные и целеустремленные натуры. Женщина-Овен никогда "не лезет за словом в карман" и ничего не боится!
4. Лев
В душе представительниц этого огненного знака бушуют настоящие пожары. Львица умеет удивлять окружающих и прекрасно знает себе цену.
5. Скорпион
Опасная и манящая незнакомка, рожденная под этим знаком зодиака, может навсегда украсть сердце мужчины при помощи одного лишь взгляда. О страстном темпераменте женщины-Скорпиона знают все!
Женщины этих 5-ти знаков зодиака обладают неповторимой перчинкой в характере. Кроме того, они отлично могут за себя постоять!