Спагетти с лимоном по рецепту Софи Лорен. Потрясающе вкусно!

Как любая итальянка, Софи любила пасту. Макаронные изделия были ее любимым блюдом. Даже в интервью актриса твердила: «Всему, что вы видите, я обязана спагетти!»

Софи Лорен, 1934. ФОТО: SCANPIX

Но как же Софи удавалось оставаться такой стройной при таком рационе? Возможно, ее секрет в том, что спагетти во многих рецептах подаются «аль-денте»? Макаронные изделия с такой степенью готовности обладают более низким гликемическим индексом, а значит, медленнее усваиваются. Это все объясняет!

Хотим поделиться необычным рецептом пасты из книги Софи Лорен. Надеемся, вам это блюдо понравится!

Итак, что нам понадобится:

спагетти (250 г);

сливочное масло (2 столовые ложки);

чеснок (2 зубчика);

цедра и кожура 1 лимона;

сливки 20% жирности (1/2 стакана);

тертый пармезан (2 столовых ложки);

тертый мускатный орех (1/4 чайной ложки);

свежий базилик (3-4 веточки);

соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

В соленой воде сварите пасту до степени готовности «al dente» (около 6 минут). В другой кастрюле растопите сливочное масло и обжарьте в нем чеснок до золотистой корочки (предварительно порезав зубчик на кусочки). Добавьте в масло натертую на терке кожуру и цедру лимона. Бросьте туда мускатный орех. Вылейте сливки и ждите, когда закипит. Посолите и поперчите. Выключайте огонь! Когда будете сливать воду с пасты, оставьте полстакана про запас - жидкость может пригодиться. Смешайте спагетти и полученный лимонно-сливочный соус. Если блюдо вам кажется сухим, можете добавить воду, в которой варилась паста.

Все! Разложите пасту по тарелкам, посыпьте тертым пармезаном и базиликом.