Спагетти с лимоном по рецепту Софи Лорен. Потрясающе вкусно!

Бытует мнение, что экранные красавицы сидят то на одной диете, то на другой. Действительно, в стремлении выглядеть идеально многие голодают и отказывают себе в любых кулинарных излишествах. Но Софи Лорен была не из таких. Она обожала поесть! Настолько, что даже издала книгу своих любимых блюд, пишет fabiosa.
Как любая итальянка, Софи любила пасту. Макаронные изделия были ее любимым блюдом. Даже в интервью актриса твердила: «Всему, что вы видите, я обязана спагетти!»
Но как же Софи удавалось оставаться такой стройной при таком рационе? Возможно, ее секрет в том, что спагетти во многих рецептах подаются «аль-денте»? Макаронные изделия с такой степенью готовности обладают более низким гликемическим индексом, а значит, медленнее усваиваются. Это все объясняет!
Хотим поделиться необычным рецептом пасты из книги Софи Лорен. Надеемся, вам это блюдо понравится!
Итак, что нам понадобится:
- спагетти (250 г);
- сливочное масло (2 столовые ложки);
- чеснок (2 зубчика);
- цедра и кожура 1 лимона;
- сливки 20% жирности (1/2 стакана);
- тертый пармезан (2 столовых ложки);
- тертый мускатный орех (1/4 чайной ложки);
- свежий базилик (3-4 веточки);
- соль и перец – по вкусу.
Приготовление:
- В соленой воде сварите пасту до степени готовности «al dente» (около 6 минут).
- В другой кастрюле растопите сливочное масло и обжарьте в нем чеснок до золотистой корочки (предварительно порезав зубчик на кусочки).
- Добавьте в масло натертую на терке кожуру и цедру лимона.
- Бросьте туда мускатный орех.
- Вылейте сливки и ждите, когда закипит.
- Посолите и поперчите. Выключайте огонь!
- Когда будете сливать воду с пасты, оставьте полстакана про запас - жидкость может пригодиться.
- Смешайте спагетти и полученный лимонно-сливочный соус. Если блюдо вам кажется сухим, можете добавить воду, в которой варилась паста.
Все! Разложите пасту по тарелкам, посыпьте тертым пармезаном и базиликом.
Это блюдо с уникальным вкусом не оставит равнодушным никого. Домашние попросят приготовить его еще раз, а друзья будут молить о том, чтобы вы рассказали им рецепт.