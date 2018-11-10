Галерея: самые красивые девушки Таллинна пришли на открытие нового магазина Natali Õnnis
10 ноября 2018, 12:38
В четверг, 8 ноября, на третьем этаже торгового центра T1 Mall of Tallinn состоялось ВИП-открытие нового магазина дизайнера Натальи Ыннис. На этот праздник пришли самые обаятельные и привлекательные гости.
Этот отдел - как оазис в новом еще недостроенном торговом центре. У Натальи уже всё полностью готово к открытию, чувствуется женская рука, ведь здесь по-настоящему тепло и уютно.
Наталья принимала цветы и подарки, а гости мероприятия быстро подружились, интересно пообщались и обменялись контактами. Как выяснилось, у бренда Natali Õnnis много поклонниц, в том числе среди многодетных матерей и среди обеспеченных и уверенных в себе женщин.
Смотрите, какое веселье царило в день открытия в этом уютном магазине у обаятельной хозяйки!