Галерея: самые красивые девушки Таллинна пришли на открытие нового магазина Natali Õnnis

Этот отдел - как оазис в новом еще недостроенном торговом центре. У Натальи уже всё полностью готово к открытию, чувствуется женская рука, ведь здесь по-настоящему тепло и уютно.

Наталья принимала цветы и подарки, а гости мероприятия быстро подружились, интересно пообщались и обменялись контактами. Как выяснилось, у бренда Natali Õnnis много поклонниц, в том числе среди многодетных матерей и среди обеспеченных и уверенных в себе женщин.