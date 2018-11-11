Как худеет и ухаживает за своим лицом Ксения Бородина

Диета Ксении Бородиной

На заветных словах «диета Бородиной» в свое время нажились миллионы сайтов. Сбросившая после первых родов 16 кг, телеведущая стала образцом для многих женщин. Писали, что знаменитость «сидит» на огурцах и питается исключительно зелеными овощами, а кто-то пошел еще дальше и утверждал, что Бородина стала больше курить, чем как бы ускорила свой метаболизм.

Чтобы сократить количество версий о своем преображении, Ксения даже написала книгу «Худеем вместе с Ксенией Бородиной», правда, никаких невероятных рецептов в ней не отказалось. Звезда весит 48 кг и старается много гулять, заниматься трижды в неделю фитнесом, пить больше свежевыжатых соков.

Телезвезда полностью исключила из рациона сладкое, фастфуд и мучное. Свинине в своем меню она предпочитает курицу и рыбу, желательно приготовленную на пару. Она постоянно следит за калорийностью своих блюд и не приветствует разгрузочные дни и специальные «таблетки для похудения», из-за которых впоследствии можно сорваться. В общем, ничего нового (либо Бородина все-таки что-то от нас скрывает).

Каким спортом занимается Ксения Бородина

Основа ее тренировок — силовые плюс кардио. Звезда любит бокс, так как он укрепляет все группы мышц и во время занятий выплескивается адреналин. Кстати, старшую дочь Марусю Бородина тоже приучает к физическим нагрузкам с детства — девочка активно занимается художественной гимнастикой.

Как ухаживает за кожей и волосами Ксения Бородина

Из салонных процедур по уходу за лицом Бородина отдает предпочтение чисткам, плазмотерапии, биоверитализации и мезотерапии. Кроме того, признается, что периодически делает уколы ботокса. В домашнем уходе использует питательные маски, легкий пилинг и кофейные скрабы. Она любит принимать ванну, после которой всегда увлажняет кожу маслом. В уходе за телом ее главное спасение — массаж, который ведущая посещает 1—2 раза в неделю.

Мне нравится моя внешность. Считаю, в 22 выглядела хуже, нервничала из-за мелочей, разочаровывалась в людях. А сегодня с радостью принимаю тело, лицо и, прежде всего, мозги. В 35 ты уже мудрая, реже оступаешься и проще ко всему относишься. Жизнь становится спокойнее.

Ксения Бородина в интервью Starhit

Ксения очень внимательно следит за волосами, она любит модные варианты окрашивания и укладки (в основном пучки и легкие волны), но признается, что все это не лучшим образом отразилось на ее локонах. Так что в качестве «терапии» она старается по нескольку месяцев вообще не наносить краску на волосы, довольствуясь своим естественным цветом.

Макияж Ксении Бородиной

В повседневной жизни и тем более на отдыхе Бородина откладывает декоративную косметику подальше, дает коже отдохнуть и восстановиться. Для выходов в свет звезда делает акцент на глазах, как правило, используя темную гамму теней, яркую помаду оранжевого или розового оттенка, бронзатор, розовые или персиковые румяна.

Делала ли Ксения Бородина пластику

Фанаты звезды считают, что она сделала чуть ли не все возможные операции: и фейслифтинг, и ринопластику, и подтяжку бюста. Тем более все участники «Дома-2» известны своей любовью к пластике.

Можно предположить, что Бородина сделала маммопластику. Когда человек сильно худеет, то грудь теряет объем и обвисает. А у Ксении бюст выглядит подтянутым. Что касается лица, то можно отметить, что у нее стал более выступающим подбородок, а нижняя часть лица более очерчена, губы стали объемнее. Для достижения такого результата, скорее всего, были использованы филлеры на основе гиалуроновой кислоты.