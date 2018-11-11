Всемирный день шопинга: десять правил разумных покупок

Сегодня Всемирный день шопинга, который традиционно отмечается 11 ноября. В честь этого любимого многими женщинами праздника Ivona решила поделиться полезными советами, как правильно готовиться к шопингу и совершать покупки, а также перестать тратить деньги на вещи, которые вы впоследствии не будете носить. Ведь говорят, у женщин две проблемы – нечего надеть и некуда сложить новое.
1. Делайте списки того, что вам действительно нужно. Это сэкономит время и удержит от спонтанных покупок. Не стоит идти на компромисс: если вы все-таки не нашли желанную вещь, не нужно брать хоть что попало. Это, скорее всего, будет собирать пыль на полке.
2. Отправляясь на шопинг-марафон, одевайтесь удобно. Обувь на плоском ходу и вещи, которые можно легко снимать и надевать – обязательны.
3. Чтобы не ходить по десять раз из зала в примерочную, сразу берите вещь в нескольких размерах, так как у разных марок они не совпадают. У одного производителя вам может подходить M, а у другого S.
4. Примеряя что-то, не стесняйтесь использовать аксессуары, которые есть в магазине. Например, платье может смотреться совсем по-другому, если его надеть с туфлями на каблуке и широким поясом, а не с кроссовками, в которых вы пришли.
5. На вешалке одежда может выглядеть не так эффектно, как не вас. Не бойтесь экспериментировать с образом и примерять что-то новое и необычное.
6. Если вы преследуете цель не столько развлечься, сколько именно приодеться, то отправляться на шопинг лучше одной. Мнение подруги со стороны – это, конечно, хорошо, но в итоге вещи, которые вы купите, носить вам одной.
7. Покупайте одежду вашего теперешнего размера. Даже если вы собираетесь похудеть, а платье немного тесновато – помните, что сейчас вы в нем не сможете ходить. А когда именно вы сбросите пару лишних килограммов – неизвестно. Также помните о реальности: если вы целый день проводите на ногах, не покупайте очередные туфли на высокой шпильке, даже если они вам очень нравятся. Если вам приходится носить с собой ноутбук, то клатч – это не ваш формат удобной сумки.
8. Распродажи – полезные, но и очень коварные мероприятия. Перед тем как пойти к кассе с товаром, честно спросите у себя, купили бы вы это за полную стоимость, или нет. Со скидкой выгодно покупать базовые вещи, которые всегда пригодятся. Например, джинсы, кардиганы, черные топы с коротким и длинным рукавом.
9. Покупая, делите цену вещи на количество раз, которые вы собираетесь ее надеть. Например, качественное дорогое черное платье, которые вы будете носить часто и с удовольствием, в результате окажется дешевле босоножек, купленных на распродаже за смешные деньги, но которые вы так ни разу и не обули.
10. Если вы нашли джинсы или футболку, которые вам очень идут, белье, которое вам идеально подходит, не скупитесь, и купите несколько экземпляров разных цветов. Поверьте, они вам пригодятся.