Всемирный день шопинга: десять правил разумных покупок

1. Делайте списки того, что вам действительно нужно. Это сэкономит время и удержит от спонтанных покупок. Не стоит идти на компромисс: если вы все-таки не нашли желанную вещь, не нужно брать хоть что попало. Это, скорее всего, будет собирать пыль на полке.

2. Отправляясь на шопинг-марафон, одевайтесь удобно. Обувь на плоском ходу и вещи, которые можно легко снимать и надевать – обязательны.

3. Чтобы не ходить по десять раз из зала в примерочную, сразу берите вещь в нескольких размерах, так как у разных марок они не совпадают. У одного производителя вам может подходить M, а у другого S.

4. Примеряя что-то, не стесняйтесь использовать аксессуары, которые есть в магазине. Например, платье может смотреться совсем по-другому, если его надеть с туфлями на каблуке и широким поясом, а не с кроссовками, в которых вы пришли.

5. На вешалке одежда может выглядеть не так эффектно, как не вас. Не бойтесь экспериментировать с образом и примерять что-то новое и необычное.

6. Если вы преследуете цель не столько развлечься, сколько именно приодеться, то отправляться на шопинг лучше одной. Мнение подруги со стороны – это, конечно, хорошо, но в итоге вещи, которые вы купите, носить вам одной.

7. Покупайте одежду вашего теперешнего размера. Даже если вы собираетесь похудеть, а платье немного тесновато – помните, что сейчас вы в нем не сможете ходить. А когда именно вы сбросите пару лишних килограммов – неизвестно. Также помните о реальности: если вы целый день проводите на ногах, не покупайте очередные туфли на высокой шпильке, даже если они вам очень нравятся. Если вам приходится носить с собой ноутбук, то клатч – это не ваш формат удобной сумки.

8. Распродажи – полезные, но и очень коварные мероприятия. Перед тем как пойти к кассе с товаром, честно спросите у себя, купили бы вы это за полную стоимость, или нет. Со скидкой выгодно покупать базовые вещи, которые всегда пригодятся. Например, джинсы, кардиганы, черные топы с коротким и длинным рукавом.

9. Покупая, делите цену вещи на количество раз, которые вы собираетесь ее надеть. Например, качественное дорогое черное платье, которые вы будете носить часто и с удовольствием, в результате окажется дешевле босоножек, купленных на распродаже за смешные деньги, но которые вы так ни разу и не обули.