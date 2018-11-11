Как назвать мальчика родившегося в ноябре: подберите имя для сына.

Издавна имя ребенка считалось оберегом, который предопределяет его судьбу, говорит о характере и главных особенностях человека, привлекает удачу и позитив в его жизнь. А потому выбор имени для мальчика в ноябре – очень важный шаг для его родителей.

Придумывая имя мальчику, следует учесть множество факторов: внешний облик ребенка, время и сезон, когда он родился, семейные традиции, а также пожелания бабушек, дедушек и других родственников. Не желательно называть ребенка именем кого-то из родных, чтобы он не унаследовал чужую сложную судьбу.

Также не стоит увязывать имя сына с какой-нибудь политической датой, популярными общественными деятелями или историческими личностями, т.к. история переменчива, а имя останется с человеком на всю жизнь. Кроме того мужское имя должно быть звучным, красивым и одновременно гармоничным в сочетании с отчеством и фамилией, ведь сын, в отличие от дочки, будет носить ее до конца жизни.

На имя мальчика в ноябре 2018 года влияет сезон

Осенние детки являются реалистами, они практичны, умны, рассудительны и схватывают все налету. Это бережливые, целеустремленные и трудолюбивые люди. А потому для равновесия ребенку, рожденному осенью, желательно выбрать более романтическое имя, чтобы он не был слишком приземленным.

Как назвать мальчика, рожденного в ноябре 2018 года по святцам

Многие родители выбирают имена из церковного календаря и называют ребенка в честь одного из святых, который и станет его ангелом-хранителем. Считается, что помимо своего покровительства, святой наделяет человека своей силой и мудростью.

Согласно учениям православной церкви, именины являются днем памяти святого, имя которого носит человек. Хорошо, если день рождения совпадает с именинами. Но часто днем ангела является ближайший день святого после дня рождения ребенка.

Согласно святцам, для ноябрьских мальчиков подойдут такие имена: Иван, Артем, Яков, Илларион, Александр, Игнатий, Ираклий, Максимилиан, Дмитрий, Нестор, Марк, Арсений, Степан, Терентий, Зиновий, Никодим, Демьян, Спиридон, Кузьма, Егор, Иосиф, Григорий, Галактион, Герман, Павел, Кирилл, Валерий, Федот, Лазарь, Богдан, Михаил, Гавриил, Рафаил, Родион, Максим, Викентий, Нил, Никифор, Филипп, Гурий, Матвей.

Как назвать мальчика, рожденного в ноябре 2018 года – модные имена