ТОП-5 самых непредсказуемых знаков Зодиака, от которых можно ожидать чего угодно

Астрологи говорят, что во всем виноваты звезды. Мы решили узнать, кто входит в число самых тяжелых и непредсказуемых знаков Зодиака.

Чего от них ожидать?

Козерог

Козерог нередко думает, что Вселенная крутится вокруг него. У него порой отсутствует эмпатия и понимание других людей. Самое интересное – Козерог полностью осознает свой недостаток, пытается с ним бороться, но порой это тщетно. Упрямство – его второе имя!

Овен

Овны очень нетерпимы и вспыльчивы. Близкие люди могут даже не догадываться, когда он выйдет из себя. Причем причина гнева может быть смехотворной, вроде опаздания подруги на 5 минут. Зато сами Овны ведут себя так, как удобно им, и в своем глазу бревна не замечают.

Водолей

Водолеи искренне убеждены, что они уникальны по своей сути и других таких людей нет. По этой причине они думают, что они – истина в последней инстанции, поэтому все должно быть так, как они сказали. В работе могут быть деспотичны и чрезмерно строги. Водолеи знают о своем недостатке и стараются над ним работать.

Близнецы

Близнецы непостоянны во всем, начиная от личной жизни и заканчивая работой. Сегодня они придерживаются одной точки зрения, завтра она может кардинально измениться. Доверяют только себе, к окружающим относятся с осторожностью. Не дружат со временем, поэтому нередко опаздывают на встречи и срывают сроки.

Скорпион

Скорпионы опасны тем, что вы никогда не узнаете их истинных мыслей. Они могут мило улыбаться вам в лицо, а на самом деле думать о вас плохо. Скорпионы мастерски умеют играть роль милашек-очаровашек. Их любят все и искренне считают их душками. Но рано или поздно все тайное становится явным.