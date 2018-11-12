Пять моментов, которые дети помнят о своих родителях всю жизнь

Мамина улыбка, манная каша с комочками и запах опавших листьев во время осенней прогулки - в нашей памяти хранится много милых моментов, которые возникают у нас перед глазами в разные периоды жизни. Часто самыми яркими нам кажутся воспоминания из детства, особенно про родителей. А вы никогда не задумывались над тем, что о вас запомнят ваши малыши? Попробуем приоткрыть эту завесу тайны, пишет fabiosa.ru.
Тайна детской памяти
Детская память как губка впитывает в себя незначительные эпизоды и яркие события, которые будут храниться у человека всю жизнь. Эти картинки могут всплыть неожиданно или по случаю. Ученые так и не пришли к единому мнению, с какого же возраста воспоминания откладываются в голове ребенка - с трех лет или с шести, а может даже с двух. Однозначно можно сказать, что заложенное в детстве, обязательно отражается на обучении в школе, общем восприятии мира, формировании взглядов взрослого человека.
Так что же запомнит ваш ребенок из детства? То, что вы ему транслировали, находясь рядом с момента рождения.
1. Необъяснимые фразы
У многих родителей в обиходе есть фразы, которые не всегда имеют прямой смысл, но сказанные в определенные моменты, они запоминаются. Например, "тебе не нужен сахар на завтрак, ты уже достаточно сладкий". Или в трудные времена при отказе есть кашу, можно было услышать: "Я вас что, жареным мясом кормить буду?!".
2. Доставка "супергероя" в постель
Вы наигрались и нагулялись до такой степени, что нет сил добраться до постели. Родители заботливо несли полусонного на руках вместе с любимой игрушкой.
3. Совместное время
Дети может не вспомнят, какое именно мороженое вы ели в парке, но останется ощущение, что с папой и мамой было веселой во время прогулки, катания на аттракционах или на снежной горке, во время отдыха на море.
4. Важные советы
Когда случались конфликтные или неприятные ситуация, дети шли к родителям за помощью и советом. Очень хорошо, если взрослые не читали нравоучений, а давали дельную подсказку или подталкивали к самостоятельному решению. Это замечательный опыт на всю жизнь!
5. Уважение к старшим
Научиться не перебивать старших, относиться уважительно к пожилым людям малыш может, только перенимая наглядный пример родителей. Можно сто раз говорить про эти правила, но если перед глазами прямо противоположные факты, то не стоит надеяться на их выполнение.
Именно эти и другие детские воспоминания формируют взрослого человека с этическими и нравственными ценностями. И от того, как вы ведете себя рядом с ребенком сейчас, зависит фундамент, на который он будет опираться, шагая по жизни.