Пять моментов, которые дети помнят о своих родителях всю жизнь

Тайна детской памяти

Детская память как губка впитывает в себя незначительные эпизоды и яркие события, которые будут храниться у человека всю жизнь. Эти картинки могут всплыть неожиданно или по случаю. Ученые так и не пришли к единому мнению, с какого же возраста воспоминания откладываются в голове ребенка - с трех лет или с шести, а может даже с двух. Однозначно можно сказать, что заложенное в детстве, обязательно отражается на обучении в школе, общем восприятии мира, формировании взглядов взрослого человека.

Так что же запомнит ваш ребенок из детства? То, что вы ему транслировали, находясь рядом с момента рождения.

1. Необъяснимые фразы

У многих родителей в обиходе есть фразы, которые не всегда имеют прямой смысл, но сказанные в определенные моменты, они запоминаются. Например, "тебе не нужен сахар на завтрак, ты уже достаточно сладкий". Или в трудные времена при отказе есть кашу, можно было услышать: "Я вас что, жареным мясом кормить буду?!".

2. Доставка "супергероя" в постель

Вы наигрались и нагулялись до такой степени, что нет сил добраться до постели. Родители заботливо несли полусонного на руках вместе с любимой игрушкой.

3. Совместное время

Дети может не вспомнят, какое именно мороженое вы ели в парке, но останется ощущение, что с папой и мамой было веселой во время прогулки, катания на аттракционах или на снежной горке, во время отдыха на море.

4. Важные советы

Когда случались конфликтные или неприятные ситуация, дети шли к родителям за помощью и советом. Очень хорошо, если взрослые не читали нравоучений, а давали дельную подсказку или подталкивали к самостоятельному решению. Это замечательный опыт на всю жизнь!

5. Уважение к старшим

Научиться не перебивать старших, относиться уважительно к пожилым людям малыш может, только перенимая наглядный пример родителей. Можно сто раз говорить про эти правила, но если перед глазами прямо противоположные факты, то не стоит надеяться на их выполнение.