Голодная малышка громко плакала в самолете, пока добрая стюардесса не покормила ее грудью

Вспомнить хотя бы истории из самолетов, в которую попадал, наверное, каждый. После перелета мы делимся с друзьями:

Ой, все три часа чей-то ребенок орал, как ненормальный. Неужели нельзя было его успокоить?

Так и не удалось поспать... Чей-то ребенок плакал всю дорогу.

И только мамы, испытавшие на своем опыте то же самое, понимают, каково это.

На днях на Филлиппинах произошел случай, который способен вернуть веру в человечество. И все благодаря 24-летней стюардессе Патрише Органо.

Начиная рабочий день, девушка даже не подозревала, что он станет для нее особенным. После взлета все шло по плану. Все говорило о том, что полет пройдет спокойно и гладко, пока Патриша не услышала истеричный плач ребенка. Пассажиры начали нервничать.

Она подошла к матери, спросить все ли у них с малышом хорошо. Та, с полными слез глазами, сообщила, что у нее закончилась детская смесь. Сердце Патриши екнуло. На борту нет детской смеси, и все, что она может предложить, это ее собственное грудное молоко!

Администратор мисс Шерил Виллафлор помогла маме с ребенком пройти в бортовую кухню. Патриша начала кормить малышку грудью, и вскоре та притихла. Плач и правда был вызван голодом.

Я увидела облегчение в глазах женщины. Я кормила малышку, пока та не уснула, а затем проводила маму к ее месту в салоне. Сев в кресло, она поблагодарила меня со всей искренностью,

– написала Патриша на своей страничке в Facebook.

Она сама является мамой прелестной дочурки и прекрасно знает, какие чувства испытывала та мамочка на борту. Патриша просто не могла не помочь!

Всего за несколько дней Патриша стала известной в разных уголках мира. Ее пост понравился 176 тысячам пользователей, которые восхищаются добротой девушки:

Вы прекрасны!

Вы красивы не только снаружи, но и внутри.

Настоящая героиня!

Были и те, кто посчитал, что поступок Патриши "неприятен" или "отвратителен". Часть комментирующих (правда, их было не так много) убеждены, что чужая женщина не имеет никакого права кормить малыша грудью.