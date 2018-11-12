Фотографии: эстонка, работающая в управе Пыхья-Таллинна, завоевала титул на международном конкурсе красоты

Со 2 по 8 ноября, в Софии и Велинграде прошёл престижный международный конкурс красоты «Миссис Планета 2018». За главный титул боролись 12 замужних женщин в возрасте от 30 до 50 лет со всего мира.

Прибалтику на этом конкурсе представила Трийн Линдау, победительница регионального конкурса «Миссис Планета Балтика 2018». Трийн Линдау выступила очень успешно и завоевала титул «Миссис топ-модель планеты 2018». В этом году главный титул и корону разделили между собой представительницы Грузии и Украины.

Трийн Линдау очень довольна своим выступлением и от конкурса она получила еще больше уверенности в себе.

«Я чувствовала себя звездой на сцене, и я намерена это ощущение сохранить», - отметила Трийн

«Однако участие на международном конкурсе очень ответственное и сложное дело в моральном плане», - добавила она.

Также Трийн рассказала, что на конкурсе царила дружелюбная атмосфера и участницы были готовы помогать друг другу.