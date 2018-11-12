Не только вкусный и ароматный: польза апельсина для кожи

Чем полезна апельсиновая кожура?

Она богата флавоноидами и несколькими другими важными фитохимическими веществами, которые благоприятно влияют на организм. Для понимания, плод апельсина содержит 71 мг витамина С, в то время как кожура - более 136 мг!

Она также содержит медь, кальций, магний, фолиевую кислоту, витамины А и В, а также клетчатку. Несколько важных полезных влияний апельсиновой кожуры:

помогает предотвратить некоторые виды рака;

повышает защитные возможность бронхо-легочной системы;

помогает в лечении диабета;

укрепляет работу сердца;

помогает в похудении;

улучшает зрение;

помогает бороться с воспалительными процессами;

улучшает пищеварительную систему;

положительно влияет на зубы;

делает кожу сияющей.

Чем еще полезны апельсины?

Один апельсин в день или один стакан свежевыжатого апельсинового сока помогают с похудением, а также повышают иммунитет и благоприятно влияют на состояние кожи. Ко всем своим преимуществам, апельсины еще и низкокалорийные - 47 ккал на 100 г.

Природные масла в апельсинах помогают увлажнять кожу, обеспечивая ей более мягкий и здоровый вид. Антиоксиданты борются со свободными радикалами, помогая замедлить появление морщин и преждевременное старение. Высокое содержание лимонной кислоты способствует отшелушиванию кожи, высушиванию угрей, что улучшает общий внешний вид. Витамин С помогает организму вырабатывать коллаген и эластин, которые поддерживают молодость и эластичность кожи.

Несколько рецептов бьюти-средств

Апельсиновая кожура с йогуртом - для лица

Вам нужна 1 ст. ложка порошка апельсиновой кожуры и 2 ст. ложки обычного йогурта. Хорошо перемешайте. Нанесите на лицо и смойте через 20 минут, чтобы кожа освежилась. Это мгновенная омолаживающая маска, которую можно сделать перед вечеринкой или другим важным событием.

Апельсиновая кожура и лайм - для лица

Возьмите 2 ст. ложки порошка апельсиновой кожуры, добавьте несколько капель лайма, а также 1 ст. ложку белой глины и столько же порошка сандалового дерева. Сделайте из этих ингредиентов пасту. Нанесите на лицо и смойте через 30 минут, чтобы увидеть свежую и блестящую кожу. Отличная маска для жирной кожи, подверженной акне.

Апельсиновая кожура, грецкий орех, сандаловое дерево - для лица

Вам нужны порошочки вышеуказанных ингредиентов. 1 ст. ложка апельсиновой кожуры, столько же сандалового дерева и грецкого ореха. Туда же добавьте 2-3 капли лимонного сока и 2 ст. ложки розовой воды. Сделайте пасту, оставьте на лице на 5 минут, а затем смойте теплой водой. После легкого отшелушивания кожа будет выглядеть свежо и молодо!