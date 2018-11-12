Не только вкусный и ароматный: польза апельсина для кожи

Сезон цитрусовых уже наступил, поэтому не отказывайтесь от покупки лимонов, мандаринов и апельсинов, когда заходите в магазин. А знаете ли вы, что апельсин полезен не только в виде продукта питания? Он также может послужить вам и отличным бьюти-средством при условии, что у вас нет аллергии на этот продукт. Если же все в порядке, то тогда наша информация может быть вам полезной, пишет fabiosa.
Чем полезна апельсиновая кожура?
Она богата флавоноидами и несколькими другими важными фитохимическими веществами, которые благоприятно влияют на организм. Для понимания, плод апельсина содержит 71 мг витамина С, в то время как кожура - более 136 мг!
Она также содержит медь, кальций, магний, фолиевую кислоту, витамины А и В, а также клетчатку. Несколько важных полезных влияний апельсиновой кожуры:
- помогает предотвратить некоторые виды рака;
- повышает защитные возможность бронхо-легочной системы;
- помогает в лечении диабета;
- укрепляет работу сердца;
- помогает в похудении;
- улучшает зрение;
- помогает бороться с воспалительными процессами;
- улучшает пищеварительную систему;
- положительно влияет на зубы;
- делает кожу сияющей.
Чем еще полезны апельсины?
Один апельсин в день или один стакан свежевыжатого апельсинового сока помогают с похудением, а также повышают иммунитет и благоприятно влияют на состояние кожи. Ко всем своим преимуществам, апельсины еще и низкокалорийные - 47 ккал на 100 г.
Природные масла в апельсинах помогают увлажнять кожу, обеспечивая ей более мягкий и здоровый вид. Антиоксиданты борются со свободными радикалами, помогая замедлить появление морщин и преждевременное старение. Высокое содержание лимонной кислоты способствует отшелушиванию кожи, высушиванию угрей, что улучшает общий внешний вид. Витамин С помогает организму вырабатывать коллаген и эластин, которые поддерживают молодость и эластичность кожи.
Несколько рецептов бьюти-средств
Апельсиновая кожура с йогуртом - для лица
Вам нужна 1 ст. ложка порошка апельсиновой кожуры и 2 ст. ложки обычного йогурта. Хорошо перемешайте. Нанесите на лицо и смойте через 20 минут, чтобы кожа освежилась. Это мгновенная омолаживающая маска, которую можно сделать перед вечеринкой или другим важным событием.
Апельсиновая кожура и лайм - для лица
Возьмите 2 ст. ложки порошка апельсиновой кожуры, добавьте несколько капель лайма, а также 1 ст. ложку белой глины и столько же порошка сандалового дерева. Сделайте из этих ингредиентов пасту. Нанесите на лицо и смойте через 30 минут, чтобы увидеть свежую и блестящую кожу. Отличная маска для жирной кожи, подверженной акне.
Апельсиновая кожура, грецкий орех, сандаловое дерево - для лица
Вам нужны порошочки вышеуказанных ингредиентов. 1 ст. ложка апельсиновой кожуры, столько же сандалового дерева и грецкого ореха. Туда же добавьте 2-3 капли лимонного сока и 2 ст. ложки розовой воды. Сделайте пасту, оставьте на лице на 5 минут, а затем смойте теплой водой. После легкого отшелушивания кожа будет выглядеть свежо и молодо!
Сначала нужно провести пробу на аллергию каждого компонента маски. И держать те же 20 минут или столько же, как и потом планируете держать саму маску на лице. Если все хорошо, то делаем замес и проводим дополнительно пробу еще раз уже для готовой маски. После каждой маски нанесите на лицо увлажняющий крем. Пользуйтесь этими рецептами, если у вас нет аллергии на указанные ингредиенты. Будьте красивой и здоровой!