Шок! Американка сорок лет не меняла прическу и наконец решилась на перемены

В свои 42 американка Кристи выглядит просто великолепно. У нее заботливый муж и 3 детей. Долгое время женщине не хватало времени и смелости что-то изменить во внешности. К тому же очень не хотелось прощаться с любимыми некогда белокурыми локонами. Но уход за шевелюрой отнимал драгоценное время и финансы. И Кристи решилась на кардинальную стрижку.

Благодаря шоу Рейчел Кристи осуществила задуманное и сменила образ. Приглашенный в студию стилист Крис Эпплтон, известный по работе со многими звездами, вмиг избавил ее от большей части длины. Зрители и сама женщина были просто в восторге. “Я не могла решиться на это десятилетиями, а теперь так счастлива!” - так описала свои впечатления бывшая владелица длинных волос. Она не могла сдержать эмоций, выражая восторг и благодарность ведущей и стилисту.

Кстати, последний не ограничился стрижкой, а проконсультировал женщину насчет ухода и укладки новоприобретенной длины волос. Кристи живо интересовалась этой информацией и поспешила уложить волосы в форме трендовых пляжных локонов. Образ женщина дополнила платьем-футляром с анималистическим принтом, эффектно подчеркивающим фигуру. Нетрудно заметить, что перемены пошли ей на пользу, буквально заставив помолодеть. Это отметили и зрители в студии, активно аплодировавшие героине.

История, показанная в телепередаче, вызвала живой отклик у женщин во всем мире, заставив решиться на перемены и поделиться своим опытом с окружающими. Большинство из них давно мечтали о смене имиджа, но не обрезали волосы. Неудивительно, ведь такая перемена к лицу далеко не каждой, а отрастить прежнюю длину не так просто.

Если вы все же решились на кардинальную смену имиджа - советуем воспользоваться нашим лайфхаком по подбору прически. Выберите подходящую вам стрижку – и вперед к переменам. Не бойтесь экспериментов – они способны преображать до неузнаваемости и подчеркивать достоинства внешности.