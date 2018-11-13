Вт, 13.11.2018
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  • Большая галерея: модельер из Эстонии Оксана Тандит представила новую модную коллекцию, скорее смотрите!

Большая галерея: модельер из Эстонии Оксана Тандит представила новую модную коллекцию, скорее смотрите!

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Модельер Оксана Тандит представила свою свежую коллекцию, посвященную приближающемуся сезону праздников. Вечер наполненный модой и красотой провел Женя Фокин, а на сцену вышли Лаура Пылдвере, София Рубина и Виолина.

Светящаяся коллекция Оксаны Тандит получила вдохновение от постимпрессионистского духа и смелых цветов великого мастера Винсента Ван Гога. Поэтому в этой коллекции было отдано преимущество цветам, таким как изумрудно-зеленый, темно-синий, цвет шампанского, горчично-желтый, охря, бордовый и классический черный.

Были продемонстрированы праздничные коктейльные и вечерние платья, элегантные комбинезоны и повседневные платья, сочетающие в себе роскошь с практичностью.

Материалами, используемыми в создании коллекции стали шелковые ткани, качественный кашемир и шерсть из Италии от "Loro Piana" , а также праздничная ткань, расшытая литрикми. Коллекцию дополнили авторские украшения из золота и драгоценных камней эстонского ювелира Каие Пярц, который до конца года можно купить в салоне Оксаны Тандит. Модные туфли, представленные на показе, доступны в магазинах NS King. 

Скорее взгляните на эту красоту!

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