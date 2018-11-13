Кто же победит? Какие знаки Зодиака чаще всего встречаются среди знаменитостей

"Ты - прирожденная звезда!" - фраза, которую в детстве могли слышать многие, но далеко не все, став старше, действительно сумели достичь высот. Кому-то не хватило мотивации, кому-то - вдохновения, кому-то - сил и упорства, пишет fabiosa.ru. Но, разумеется, есть и те, кто упорно следует по Млечному пути к цели. Интересно, какие знаки Зодиака чаще всего встречаются у звезд? Мы решили составить список знаменитостей, которые сейчас пользуются огромной популярностью, и узнать, кто же они по знаку Зодиака. Смотрите сами!
Овен
Эмма Уотсон, Леди Гага, Джеки Чан, Джеймс Франко, Сара-Джессика Паркер.
Телец
Пенелопа Крус, Джордж Клуни, Меган Фокс, Адель.
Близнецы
Анджелина Джоли, Джонни Депп, Наоми Кэмпбелл.
Рак
Бенедикт Камбербэтч, Линдси Лохан, Селена Гомес, Марго Робби, Том Хэнкс, Вин Дизель.
Лев
Мадонна, Дженнифер Лоуренс, Дженнифер Лопес, Мила Кунис, Шарлиз Терон, Кайли Дженнер, Меган Маркл.
Дева
Блейк Лайвли, Дженнифер Хадсон, Бейонсе, Камерон Диас, Тим Бертон, принц Гарри.
Весы
Ким Кардашьян, Уилл Смит, Кейт Уинслет.
Скорпион
Скарлетт Йоханссон, Леонардо Ди Каприо, Джулия Робертс, Райан Гослинг.
Стрелец
Брэд Питт, Майли Сайрус, Бритни Спирс, Вуди Аллен, Тейлор Свифт.
Козерог
Брэдли Купер, Мел Гибсон, Джим Керри, Кейт Миддлтон.
Водолей
Дженнифер Энистон, Эштон Кутчер, Опра Уинфри, Кристиан Бейл, Криштиану Роналду.
Рыбы
Рианна, Джастин Бибер, Ева Мендес, Дэниел Крэйг.
Безусловно, можно отыскать равное количество знаменитостей по знакам зодиака, но мы постаралась проверить некоторых звезд, чтобы случайным способом определить, кого же среди них будет больше по знаку зодиака. Как видите, нашим победителем стал Лев, а следом за ним - Рак и Дева. А вы кто по знаку зодиака?