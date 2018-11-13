Кто же победит? Какие знаки Зодиака чаще всего встречаются среди знаменитостей

"Ты - прирожденная звезда!" - фраза, которую в детстве могли слышать многие, но далеко не все, став старше, действительно сумели достичь высот. Кому-то не хватило мотивации, кому-то - вдохновения, кому-то - сил и упорства, пишет fabiosa.ru. Но, разумеется, есть и те, кто упорно следует по Млечному пути к цели. Интересно, какие знаки Зодиака чаще всего встречаются у звезд? Мы решили составить список знаменитостей, которые сейчас пользуются огромной популярностью, и узнать, кто же они по знаку Зодиака. Смотрите сами!