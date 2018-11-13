Биологические ритмы помогают похудеть без усилий

Если существование человека совпадает с его биологическими ритмами, его организм без усилий извне начинать активнее сжигать калории и худеть, установили американские исследователи. Например, по их словам, в вечернее время при этом расходуется на 10% калорий больше, чем утром, об этом пишет журнал Current Biology.

Учеными был проведен эксперимент. Его участники более месяца жили в лаборатории без окон и без телефонов – словом, так, чтобы не иметь возможности следить за временем. По условиям испытаний время сна добровольцев ежедневно сдвигалось на все более поздний срок. В итоге оказалось, что в тех случаях, когда биологические ритмы людей совпадали с фактическим распорядком дня, их организм каждый час сжигал примерно полграмма жира без каких-либо усилий, прилагаемых для этого.

Биологические ритмы организма – это изменения в биологических процессах, которые имеют определенную периодичность. Биоритмы присутствуют в каждом живом организме, их также называют «биологическими часами». Существуют циркадианные, ультрадианные, инфрадианные, циркалунарные и лунно-месячные биологические ритмы.