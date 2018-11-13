Биологические ритмы помогают похудеть без усилий

Ученые из Медицинской школы Гарварда в США заявили о том, что жизнь в соответствии с естественными биологическими ритмами помогает худеть без усилий в виде специальных тренировок и диет. Иначе говоря, тем, кто хочет стать стройнее нужно вставать достаточно ранним утром и укладываться спать вскоре после заката солнца, пишет medikforum.
Если существование человека совпадает с его биологическими ритмами, его организм без усилий извне начинать активнее сжигать калории и худеть, установили американские исследователи. Например, по их словам, в вечернее время при этом расходуется на 10% калорий больше, чем утром, об этом пишет журнал Current Biology.
Учеными был проведен эксперимент. Его участники более месяца жили в лаборатории без окон и без телефонов – словом, так, чтобы не иметь возможности следить за временем. По условиям испытаний время сна добровольцев ежедневно сдвигалось на все более поздний срок. В итоге оказалось, что в тех случаях, когда биологические ритмы людей совпадали с фактическим распорядком дня, их организм каждый час сжигал примерно полграмма жира без каких-либо усилий, прилагаемых для этого.
Биологические ритмы организма – это изменения в биологических процессах, которые имеют определенную периодичность. Биоритмы присутствуют в каждом живом организме, их также называют «биологическими часами». Существуют циркадианные, ультрадианные, инфрадианные, циркалунарные и лунно-месячные биологические ритмы.
Ученые резюмировали, что «режим дня в соответствии с биоритмами организма помогает худеть и не набирать лишний вес в дальнейшем без спорта, ограничения в питании и других усилий». Сбою в биологических ритмах, по их словам, способствует привычка ложиться спать во все более позднее время. При этом биологический вечер у человека начинается в то время, когда он уже должен видеть сны.