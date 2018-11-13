Сон на животе признан самым опасным

Сон на животе был признан исследователями самой опасной позой для спящего человека. Одна из причин этого, например, состоит в том, что сон на животе может «наградить» болям в спине. В такой позе спящий не способен следить за положением позвоночника, заметили научные эксперты. Опасен сон на животе и тем, что после него возникнут проблемы с шеей и суставами.

Кроме того, ученые заметили, что сон на животе способствует затруднению дыхания, поскольку в этом случае люди поворачивают голову набок. Неполноценное дыхание мешает вентиляции легких, ведет к замедлению кровообращения и в связи с этим к пониженному обеспечению мозга кислородом.

Дополнительно рискуют спящие в позе на животе беременные женщины. Ученые констатировали, что сон будущей матери на животе опасен для плода на ранних сроках беременности.