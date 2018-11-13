Почему важно медитировать хотя бы один раз в день

Чем полезна медитация

Специалистами доказано, что медитация позволяет минимизировать многие негативные последствия, вызванные эмоциями и переживаниями. Во время процесса медитации замедляется ритм сердцебиения, выравнивается дыхание, снижается потоотделение и нормализуется артериальное давление.

Кроме того, глубокое размеренное дыхание, являющееся важной частью любых медитативных практик, улучшает поглощение кислорода клетками крови, что способствует насыщению мозга кислородом и улучшению краниального кровообращения.

Медитация помогает разобраться с мыслями, отвлечься от окружающего и избавиться от тревожности. Если заниматься медитацией ежедневно по 15-20 минут, со временем вы почувствуете себя спокойнее и счастливее.

Как правильно медитировать

Есть много различных способов медитации, но все они базируются на одном — концентрации внимания. Медитируя, вы должны сосредоточиться на своем дыхании и расслабиться. Сидеть можно в любом удобном для вас положении, при этом спина обязательно должна быть ровной.

Во время медитации очень легко отвлечься и начать думать о каких-то вещах, но постарайтесь абстрагироваться. Сделать это поможет счет выдохов и вдохов, или следующее упражнение.

Сядьте в удобное положение и выровняйте спину.

Положите одну руку на диафрагму (верхнюю часть живота), чтобы убедиться, что дыхание будет направлено именно в ту область.

Сделайте медленный вдох на несколько секунд.

Задержите дыхание на несколько секунд.

Медленно выдохните в течение нескольких секунд.

Снова задержите дыхание после того, как весь воздух покинет ваши легкие.

Повторяйте упражнение в течение двух минут.