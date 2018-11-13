Вт, 13.11.2018

Почему важно медитировать хотя бы один раз в день

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Медитация лечит

ФОТО: SCANPIX

Стрессовые ситуации, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, влияют не только на эмоциональное состояние, но и негативно сказываются на нашем здоровье. Сегодня Ivona расскажет, почему важно уделять медитации хотя бы 15 минут в день, и как это делать правильно. 

Чем полезна медитация 

Специалистами доказано, что медитация позволяет минимизировать многие негативные последствия, вызванные эмоциями и переживаниями. Во время процесса медитации замедляется ритм сердцебиения, выравнивается дыхание, снижается потоотделение и нормализуется артериальное давление. 

Кроме того, глубокое размеренное дыхание, являющееся важной частью любых медитативных практик, улучшает поглощение кислорода клетками крови, что способствует насыщению мозга кислородом и улучшению краниального кровообращения. 

Медитация помогает разобраться с мыслями, отвлечься от окружающего и избавиться от тревожности. Если заниматься медитацией ежедневно по 15-20 минут, со временем вы почувствуете себя спокойнее и счастливее.  

Как правильно медитировать 

Есть много различных способов медитации, но все они базируются на одном — концентрации внимания. Медитируя, вы должны сосредоточиться на своем дыхании и расслабиться. Сидеть можно в любом удобном для вас положении, при этом спина обязательно должна быть ровной.  

Во время медитации очень легко отвлечься и начать думать о каких-то вещах, но постарайтесь абстрагироваться. Сделать это поможет счет выдохов и вдохов, или следующее упражнение. 

  • Сядьте в удобное положение и выровняйте спину. 
  • Положите одну руку на диафрагму (верхнюю часть живота), чтобы убедиться, что дыхание будет направлено именно в ту область. 
  • Сделайте медленный вдох на несколько секунд. 
  • Задержите дыхание на несколько секунд. 
  • Медленно выдохните в течение нескольких секунд. 
  • Снова задержите дыхание после того, как весь воздух покинет ваши легкие.  
  • Повторяйте упражнение в течение двух минут. 

Отметим, что это упражнение можно выполнять где и когда угодно. Оно отлично помогает успокоиться, а при регулярном использовании сделает вас менее раздражительными. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ