Чтобы не краснеть! Забытые манеры, которым родители должны обучить своих детей

Важная часть воспитания ребенка - обучение его хорошим манерам. Кроме слов "спасибо" и "пожалуйста", нужно научить его еще много чему. Вы же не хотите, чтобы о вашем малыше говорили, что он невежа. Тогда пришло время вспомнить манеры, которые стоит привить своему чаду, пишет fabiosa.
Основные правила
1. Надо здороваться со старшими
Бывало ли у вас такое, что ребенок зашел в компанию взрослых и при этом его поведение поменялось? Он засунул руки в карманы, нахмурился и уставился в пол. Часто дети не знают, как себя вести в компании незнакомых тёть и дядь. Расскажите малышу, что обязательно нужно поздороваться первым. Обучите поведению в кругу взрослых.
2. Нельзя перебивать
Взрослые часто говорят о том, что их нельзя перебивать. Но если подумать, то так поступать нельзя ни с кем, даже с младшими. Учите ребенка до конца выслушивать и затем говорить.
3. Не стоит комментировать без надобности
В соцсетях может сложиться мнение, что современных взрослых в детстве этому правилу не обучали. Они негативно комментируют внешность и характер людей, когда их об этом не просят. Обучите ребенка тому, что это невежливо.
4. Нужно уважать чужое пространство
Расскажите ребенку, насколько важно уважать пространство и личную жизнь других людей. Всегда стучите в закрытую дверь и дождитесь ответа, прежде чем открывать ее. Показывайте ребенку это правило на своем примере.
5. Стоит просить вежливо
Человек, который вежливо сообщает свои просьбы, достигает большего в жизни. При этом такие люди чаще получают то, чего хотят.
Как показать ребенку, что он ведет себя невежливо
Предусмотреть все ситуации и научить ребенка всему сразу невозможно. Для этого вам потребуется время. Поэтому чтобы не сгорать от стыда в некоторых ситуациях, вы можете придумать специальный секретный код. О нём расскажите только своему ребенку. Это будет ваша общая тайна. К примеру, когда его поведение будет не на высоте, покажите ему сигнал. Это может быть поднятая бровь или почесывание уха. Это будет куда более действенно, чем бы вы просто кричали на малыша в присутствии окружающих.
Чтобы хорошие манеры стали частью жизни ребенка, их постоянно надо применять на практике.