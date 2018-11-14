Чтобы не краснеть! Забытые манеры, которым родители должны обучить своих детей

Основные правила

1. Надо здороваться со старшими

Бывало ли у вас такое, что ребенок зашел в компанию взрослых и при этом его поведение поменялось? Он засунул руки в карманы, нахмурился и уставился в пол. Часто дети не знают, как себя вести в компании незнакомых тёть и дядь. Расскажите малышу, что обязательно нужно поздороваться первым. Обучите поведению в кругу взрослых.

2. Нельзя перебивать

Взрослые часто говорят о том, что их нельзя перебивать. Но если подумать, то так поступать нельзя ни с кем, даже с младшими. Учите ребенка до конца выслушивать и затем говорить.

3. Не стоит комментировать без надобности

В соцсетях может сложиться мнение, что современных взрослых в детстве этому правилу не обучали. Они негативно комментируют внешность и характер людей, когда их об этом не просят. Обучите ребенка тому, что это невежливо.

4. Нужно уважать чужое пространство

Расскажите ребенку, насколько важно уважать пространство и личную жизнь других людей. Всегда стучите в закрытую дверь и дождитесь ответа, прежде чем открывать ее. Показывайте ребенку это правило на своем примере.

5. Стоит просить вежливо

Человек, который вежливо сообщает свои просьбы, достигает большего в жизни. При этом такие люди чаще получают то, чего хотят.

Как показать ребенку, что он ведет себя невежливо

Предусмотреть все ситуации и научить ребенка всему сразу невозможно. Для этого вам потребуется время. Поэтому чтобы не сгорать от стыда в некоторых ситуациях, вы можете придумать специальный секретный код. О нём расскажите только своему ребенку. Это будет ваша общая тайна. К примеру, когда его поведение будет не на высоте, покажите ему сигнал. Это может быть поднятая бровь или почесывание уха. Это будет куда более действенно, чем бы вы просто кричали на малыша в присутствии окружающих.