Как выглядеть на тридцать лет, когда вам пятьдесят: перенимаем звездный опыт

Звезды делятся секретами

Однако есть ряд моментов, которые доступны каждой женщине, надо лишь обратить на них внимание и регулярно применять.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес ФОТО: SCANPIX

Оказывается, 49-летняя смуглая красотка очень рьяно относится к защите кожи от солнца, памятуя о вредном воздействии ультрафиолета для эпидермиса. Может поэтому Лопес любит часто умываться, чтобы освежить лицо. Еще один секрет практически полного отсутствия морщин - регулярные медитации, которые позволяют расслаблять мыщцы лица и дают внутреннее успокоение.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон ФОТО: SCANPIX

Помимо применения хорошей косметики для увлажнения кожи лица, знаменитая актриса в свои 49 лет регулярно практикует йогу и старается употреблять много овощей и фруктов.

Сальма Хайек

Salma Hayek Сальма Хайек. ФОТО: SCANPIX

Увлекается йогой и 52-летняя Сальма. Она легко выполняет асаны, понимая, насколько важно содержать в ясности ум и сознание. Всё отражается на лице!

Мишель Пфайффер

Именно 60-летней голливудской звезде принадлежат слова о том, что смотреть на себя стареющую на гигантском экране, вредно для психики. Поэтому актриса еще в молодости рассталась с плохими привычками и завела правило регулярно заниматься фитнесом, придерживается вегетарианства.

Хэлли Берри

Halle Berry Хэлли Берри. ФОТО: AP / Scanpix

В 52 года актриса не стесняется сниматься в открытых купальниках и обтягивающих вещах, потому что есть что показать! Ее твердое убеждение - женщина обязана подбирать бюстральтер точно по размеру, правильной формы и с хорошими поддерживающими свойствами. Тогда зона декольте не будет растягиваться, и в целом грудь не будет обвисать, всегда будет выглядеть привлекательно. Не этого ли хотят все женщины?!

Сьюзан Сарандон

Секреты 72-летней актрисы очень простые: интересно проводить время, быть активной и коммуникабельной. Из процедур: не забывать увлажнять кожу и не применять ничего экстремального. Из одежды: не стесняться одеваться в яркое!

Дженнифер Гарнер

Приближаясь к своему 50-летию, актриса все чаще настаивает на использовании солнцезащитных кремов для кожи. И делать она это предлагает всем как можно раньше, чтобы избежать грустных последствий.