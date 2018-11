Шесть вещей, которым не место в гардеробе женщины за сорок

Cresci ouvindo frases do tipo " Iza não usa estampa, pq te deixa ainda maior, evita, usa roupas lisas". E por muito tempo eu realmente ficava com medo de jogar uma estampa, e ficar "com aparência de mais gorda". Até que eu notei que: eu sou gorda com ou sem estampa. E ta tudo bem! #mulheresnaadvocacia #mulheresgordas #fatwoman #gordamodelos #gordascloseiras #gordalinda #gordatembarriga #estampas #animalprint #follow #amorproprio #loveyourself #girl #braziliangirl #instagood #instawoman #fotododia #fotografias #fundobranco

A post shared by Izamara Alves (@izamaralves) on Oct 23, 2018 at 5:47pm PDT