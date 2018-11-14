Шесть вещей, которым не место в гардеробе женщины за сорок

Несомненно, синтетика более практична в обращении. Однако женщинам после 40 лет стоит внимательнее относиться к своему здоровью, и потому подбирать одежду из более натуральных тканей, например, хлопка или льна.

5. Массивная бижутерия

Печальная новость для всех любительниц тяжелых украшений, и особенно крупных круглых сережек в форме колец. Такая бижутерия "дешевит" ваш образ. Не стоит также увешивать себя кольцами и браслетами. Поймите, что простота и минимализм часто бывают признаками элегантности и хорошего вкуса. А это именно то, что необходимо женщинам, которым немного за 40.

6. Бархат

Хотя бархат и относят к элегантным и дорогим тканям, но важно соблюдать умеренность при покупке и носке подобных вещей, потому что они с легкостью могут добавить вам пару лет. Если не можете отказаться от бархата в своем гардеробе, обязательно разбавляйте его другими тканями.