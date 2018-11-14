Шесть вещей, которым не место в гардеробе женщины за сорок

К сожалению, когда вам немного за 40, не все вещи можно носить так же легко, как в юности, пишет fabiosa.ru. Знаете ли вы, от каких предметов гардероба стоит отказаться, чтобы выглядеть модно и стильно в любом возрасте?
1. Обтягивающая одежда
Cresci ouvindo frases do tipo " Iza não usa estampa, pq te deixa ainda maior, evita, usa roupas lisas". E por muito tempo eu realmente ficava com medo de jogar uma estampa, e ficar "com aparência de mais gorda". Até que eu notei que: eu sou gorda com ou sem estampa. E ta tudo bem! #mulheresnaadvocacia #mulheresgordas #fatwoman #gordamodelos #gordascloseiras #gordalinda #gordatembarriga #estampas #animalprint #follow #amorproprio #loveyourself #girl #braziliangirl #instagood #instawoman #fotododia #fotografias #fundobranco
Естественно, обладательницы модельных параметров могут скептически нахмурить брови. Но давайте посмотрим на вещи здраво: в возрасте "за 40" мало кто обладает идеальной фигурой, а облегающая одежда лишь подчеркнет эти недостатки. Стоит выбирать вещи более свободного кроя.
2. Кислотные цвета
Цена - 8 200 руб . Размер: S,M,L Принимаем заказы! Пишите в WhatsApp’s 👉🏻8-915-331-79-23 🌸Весь ассортимент с лучших фабрик Китая🌸 Работаем по предоплате 50%🌸Возврата нет ❌ Обмен только по размеру 🌸Русский Байер🌸 только лучшее качество🌸Срок доставки до 10 дней🌸Заказы отправляем по всей России #balanciaga #балансиага #кофтабалансиага #свитербалансиага #егоркрид #розовыйсвитер #розоваякофта #мода2018 #москва #балансиага
Такая расцветка будет уместно смотреться на молодых девушках (и то далеко не всегда). Кислотная одежда на женщине "за 40" продемонстрирует окружающим лишь плохой вкус и желание выглядеть моложе своих лет любой ценой. Лучше будет выбрать для себя спокойные или, наоборот, насыщенные цвета, но только те, от которых не хочется зажмуриться или отвернуться
3. Принты в мелкий цветочек
Тренд этого сезона вельветовые вещи и цветочный принт🌸 платье два в одном для самых больших модниц 👗 17.60$ Обзор и ссылка на товар @aliexpertcom ⠀ #aliexpress #aliexpressfashion #aliexpressshopping #алиэкспресс #алиэкспресспокупки #алиэкспрессраспродажа #алиэкспрессрулит #aliexpresslook #aliexpressreview #aliexpressofficial #dresses #dresscode #dressoftheday #dress #velveteen #dressflower #flowers #алиэкспрессдлядевушек #алиэкспрессодежда #алиэкспрессплатья #вельветовоеплатье #платьевцветочек #платье2018
Платья и юбки с мелким цветочным принтом больше подойдут милым миниатюрным девушкам с розовыми щечками и горящими глазами. Во-первых, такой рисунок может визуально увеличивать женщину. Во-вторых, стильной взрослой даме больше подойдет что-то элегантное, а не романтическое и легкомысленнее. Такой образ уместен в возрасте 20-30 лет, но никак не 40.
4. Вещи из синтетических тканей
VR*Нравится? Жмите сердечко❤❤❤ и читайте дальше😉Вам не сложно а НАМ ОЧЕНЬ ВАЖНО знать, что нравится нашим подписчикам, что бы в дальнейшем размещать только то что Вам интересно😘 ----------- 🍓🍓🍓NEW🍓🍓🍓 🍃Свитерки REAL (акрил, плотная машинная вязка) 🍃Размер универсальный (42-44) 🍃длина 52см 🍃Фабричный Китай 💰Цена 320 ГРН ----------- 🔴Еще свитера ➡️#свитераshopik ---------- 🔵Хочешь заказать/уточнить?? ➡️ НАПИШИ СЕЙЧАС в Direct(личные сообщения Инстаграм), оставляй комментарий ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ❗️Не забудь подписаться на @snezhka_shopik что бы не пропустить новинки❗️ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Наш хештег➡️#snezhka_shopik ---------- . #акриловыйсвитер#свитеракрил#розовыйсвитерок#кофточка#свитерскружевом#чернобелыйсвитер#свитер2018#одеждакиев#женскаяодежда#интернетмагазинодежды#одеждаодесса#одеждальвов#одеждавинница#одеждачернигов #весна2018#одеждаукраина#одеждасумы#одеждахарьков#дропшипинг#дропшиппинг#поставщикодежды#производительодежды#прямойпоставщикодежды#дропшипингукраина
Несомненно, синтетика более практична в обращении. Однако женщинам после 40 лет стоит внимательнее относиться к своему здоровью, и потому подбирать одежду из более натуральных тканей, например, хлопка или льна.
5. Массивная бижутерия
Печальная новость для всех любительниц тяжелых украшений, и особенно крупных круглых сережек в форме колец. Такая бижутерия "дешевит" ваш образ. Не стоит также увешивать себя кольцами и браслетами. Поймите, что простота и минимализм часто бывают признаками элегантности и хорошего вкуса. А это именно то, что необходимо женщинам, которым немного за 40.
6. Бархат
Хотя бархат и относят к элегантным и дорогим тканям, но важно соблюдать умеренность при покупке и носке подобных вещей, потому что они с легкостью могут добавить вам пару лет. Если не можете отказаться от бархата в своем гардеробе, обязательно разбавляйте его другими тканями.
В 40 лет не нужно пытаться выглядеть на 22, одеваясь, как выпускница института. Надо принимать свой возраст и те правила, которые он диктует, и тогда вы будете прекрасными всегда!