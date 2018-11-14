Охранник, с наполненными ненавистью глазами, не пустил Instagram-звезду в Лувр. Или как не стоит одеваться в музей

В XXI веке в развитых странах люди вольны носить всё, что им хочется. Но вот для определенных мест и событий всё-таки есть дресс-код, который нужно соблюдать, пишет fabiosa. Девушка по имени Newsha Syeh считает, что пора бы уже отказаться от этих условностей.
Newsha Syeh - модель, писательница и настоящая сенсация в соцсетях. На ее аккаунт в Instagram подписано 260 000 человек. В виртуальном мире она известна своими откровенными фото, любовью к моделингу и путешествиям. Девушка ведет свой блог на Tumblr под названием theworldandmew, где рассказывает о своих приключениях и делится советами.
"Think for yourselves and let others enjoy the privilege to do so too...” - Voltaire (AKA: no two morals are the same, do not force your beliefs onto others. Freedom of thought and expression is the very reason we have art that fills museums in the first place. We must protect that freedom, always. Do y’all see me forcing people to show their cleavage? Stay in your lane, and if you don’t like low cut dresses don’t wear them. There are far more pressing issues that require your moral outrage.) Case closed, bring in the dancing lobsters 🦞
Блогер из Австралии решила провести свой медовый месяц в Париже. Вместо романтического отпуска со своей женой, она попала в неприятную ситуацию. Охранник не пустил ее в Лувр, так как она была слишком откровенно одета.
Девушка поделилась в своем аккаунте в Instagram, что была "убита горем" после того, как охранник сделал "отвратительные и ужасные жесты" в ее сторону.
Спустя несколько дней она выложила пост с подписью:
"Пикассо понравился бы мой наряд".
Вот как на это отреагировали пользователи соцсети:
"Пикассо бы принял тебя за гулящую девку", "Я рада, что ее не пустили в музей в этом наряде", "Если бы вы хотели попасть внутрь, то оделись бы подобающе". Хотя были и те, кто защитил блогера: "Ты красивая, и одежда, которую ты носишь, чудесна".
Как стоит одеваться в музей
Хотим мы этого или нет, но есть правила посещения выставок и музеев. К примеру, в Лувре запрещен вход людям в купальниках, голыми, с голой грудью или босиком. Чтобы не было казусов, перед посещением таких заведений изучите дресс-код. Лучше всего надеть брюки и блузу либо макси или миди платье.
Люди приходят в музей, чтобы поразмышлять и ни на что не отвлекаться. Посетители в неподобающих нарядах могут им мешать. Согласны? Или всё-таки это дело каждого, что носить, а что нет?