Ср, 14.11.2018
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  • Охранник, с наполненными ненавистью глазами, не пустил Instagram-звезду в Лувр. Или как не стоит одеваться в музей

Охранник, с наполненными ненавистью глазами, не пустил Instagram-звезду в Лувр. Или как не стоит одеваться в музей

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Лувр

ФОТО: Wikipedia.org

В XXI веке в развитых странах люди вольны носить всё, что им хочется. Но вот для определенных мест и событий всё-таки есть дресс-код, который нужно соблюдать, пишет fabiosa. Девушка по имени Newsha Syeh считает, что пора бы уже отказаться от этих условностей.

Newsha Syeh - модель, писательница и настоящая сенсация в соцсетях. На ее аккаунт в Instagram подписано 260 000 человек. В виртуальном мире она известна своими откровенными фото, любовью к моделингу и путешествиям. Девушка ведет свой блог на Tumblr под названием theworldandmew, где рассказывает о своих приключениях и делится советами. 

Блогер из Австралии решила провести свой медовый месяц в Париже. Вместо романтического отпуска со своей женой, она попала в неприятную ситуацию. Охранник не пустил ее в Лувр, так как она была слишком откровенно одета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picasso would have loved my outfit ✨

A post shared by Newsha Syeh (@mewsha) on

Девушка поделилась в своем аккаунте в Instagram, что была "убита горем" после того, как охранник сделал "отвратительные и ужасные жесты" в ее сторону. 

Спустя несколько дней она выложила пост с подписью: 

"Пикассо понравился бы мой наряд". 

Вот как на это отреагировали пользователи соцсети: 

"Пикассо бы принял тебя за гулящую девку", "Я рада, что ее не пустили в музей в этом наряде", "Если бы вы хотели попасть внутрь, то оделись бы подобающе". Хотя были и те, кто защитил блогера: "Ты красивая, и одежда, которую ты носишь, чудесна".

Как стоит одеваться в музей

Хотим мы этого или нет, но есть правила посещения выставок и музеев. К примеру, в Лувре запрещен вход людям в купальниках, голыми, с голой грудью или босиком. Чтобы не было казусов, перед посещением таких заведений изучите дресс-код. Лучше всего надеть брюки и блузу либо макси или миди платье. 

Люди приходят в музей, чтобы поразмышлять и ни на что не отвлекаться. Посетители в неподобающих нарядах могут им мешать. Согласны? Или всё-таки это дело каждого, что носить, а что нет?

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