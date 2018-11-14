Охранник, с наполненными ненавистью глазами, не пустил Instagram-звезду в Лувр. Или как не стоит одеваться в музей

Newsha Syeh - модель, писательница и настоящая сенсация в соцсетях. На ее аккаунт в Instagram подписано 260 000 человек. В виртуальном мире она известна своими откровенными фото, любовью к моделингу и путешествиям. Девушка ведет свой блог на Tumblr под названием theworldandmew, где рассказывает о своих приключениях и делится советами.

Блогер из Австралии решила провести свой медовый месяц в Париже. Вместо романтического отпуска со своей женой, она попала в неприятную ситуацию. Охранник не пустил ее в Лувр, так как она была слишком откровенно одета.

Девушка поделилась в своем аккаунте в Instagram, что была "убита горем" после того, как охранник сделал "отвратительные и ужасные жесты" в ее сторону.

Спустя несколько дней она выложила пост с подписью:

"Пикассо понравился бы мой наряд".

Вот как на это отреагировали пользователи соцсети:

"Пикассо бы принял тебя за гулящую девку", "Я рада, что ее не пустили в музей в этом наряде", "Если бы вы хотели попасть внутрь, то оделись бы подобающе". Хотя были и те, кто защитил блогера: "Ты красивая, и одежда, которую ты носишь, чудесна".

Как стоит одеваться в музей

Хотим мы этого или нет, но есть правила посещения выставок и музеев. К примеру, в Лувре запрещен вход людям в купальниках, голыми, с голой грудью или босиком. Чтобы не было казусов, перед посещением таких заведений изучите дресс-код. Лучше всего надеть брюки и блузу либо макси или миди платье.