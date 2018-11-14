Тест на уровень гибкости. Достаточно ли у вас ее?

Растяжка - один из лучших способов сохранить здоровье мышц. Она укрепляет их и повышает уровень гибкости человека. Чем более вы гибки, тем лучше и полезнее это для суставов, пишет fabiosa.ru.
Важно понимать, что до занятий спортом можно растягивать мышцы, не участвующие в динамическом сокращении, после занятий уже допустимо прибегать к стретчингу мышц, которые участвовали в упражнениях, тем самым давая им расслабиться и "охладиться". Растягивая мышцы, которые не участвуют в тренировке перед занятием, мы рефлекторно напрягаем целевую группу, тем самым подготавливая мышцы к работе. Такое распределение необходимо, потому что, растягивая одни мышцы, мы рефлекторно напрягаем противоположную группу.
Тест на гибкость плечевых суставов, мышц бедра, вращателей плеча
Если вам интересно узнать о своем уровне гибкости, то предлагаем пройти тест, который даст вам необходимые ответы. Его предложил Дмитрий Смирнов в своей книге "Фитнес для умных". Для этого необходимо сделать несколько упражнений, а потом проанализировать свои результаты.
Плечевые суставы
Нужно лечь на скамью, чтобы плечи слегка свисали по краям. Ноги нужно согнуть в коленях, поясницу - прижать к скамье. Не допуская прогиба, поднимите прямые руки перед собой, а затем медленно опустите за голову, как можно сильнее. Руки сгибать в локтях нельзя.
Нормальный результат. Обе ладони прошли ниже скамьи.
Хороший результат. Оба локтя прошли ниже скамьи.
Отличный результат. Ладони коснулись поля.
Мышцы бедер
Встаньте на колени, а руки выложите перед собой в положении Сфинкса (локти и ладони лежат на полу перед собой). Колени нужно развести как можно шире, а таз не нужно двигать ни вперед, ни назад. Голени согнуть под прямым углом по отношению к бедрам.
Нормальный результат. Бедра под углом 100-110 градусом относительно друг друга.
Хороший результат. Бедра под углом 130-150 градусов.
Отличный результат. Бедра под углом 180 градусов (почти лежат).
Вращатели плеча
Нужно сесть на стул, чтобы боком можно было видеть себя в зеркало. Руки развести в стороны и согнуть в локтях под углом 90 градусов. Не меняя сгиба в локтях, разверните руки вверх и назад, ладони отводя дальше за голову. Затем максимально разверните руки в другую сторону, опустив вниз.
Нормальный результат. Ладони поравнялись с уровнем головы (в верхней точке), а осевой линией корпуса (в нижней).
Хороший результат. Ладони прошли вертикальную линию, проходящую вдоль корпуса и головы в обеих точках.
Отличный результат. Конечные положения предплечий в обеих точках перпендикулярны относительно друг друга.
Как мы уже сказали, растяжка важна для человека. Если результат оказался нормальным, вам стоит внести в свою жизнь больше упражнений на гибкость, чтобы позаботиться о своих суставах. Будьте здоровы!