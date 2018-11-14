Правильно ли вы используете отбеливатель? Вот главные правила, которым стоит следовать

Основные правила

Использовать хлорный отбеливатель можно на натуральных волокнах, таких как хлопок, лен, а также на синтетических и перманентных тканях из ткани, ацетата, полиэфира и нейлона.

Перед тем, как применять жидкость, сделайте предварительный тест на ткани.

Агрессивный состав средства может нанести вред коже, поэтому не забудьте надеть резиновые перчатки. Также стоит одеть защитную маску.

На этикетке любого изделия производитель указывает, можно ли отбеливать вещь.

Сначала добавляйте отбеливатель в воду, а уже потом помещайте туда одежду.

Тщательно ополаскивайте вещи после средства и строго следуйте инструкции по применению.

О чем следует помнить

Старайтесь не использовать отбеливатель слишком часто, так как это может сделать волокна более тонкими. Никогда не смешивайте отбеливатель со средствами, содержащими аммиак, так как такие соединения образуют опасные пары. Не используйте хлорный отбеливатель на шерстяных и шелковых изделиях.

Дозировка

Необходимое количество зависит от того, какую процедуру нужно провести:

Чтобы вывести пятно, нужно смешать воду и хлорный отбеливатель в пропорциях 1:1, нанести на пятно, немного потереть щеткой и убрать с помощью пипетки. Затем постирать согласно рекомендациям. Чтобы полностью избавить вещь от желтизны или многочисленных пятен, следует смешать 1 столовую ложку отбеливателя с 60 мл воды. Замочить на некоторое время.

Не только для одежды

Отбеливатель можно применять не только по прямому назначению.

Убираем плесень в ванной, с душевых занавесок и некоторых тканей. Для этого нужно смешать средство с водой в соотношении 1:1 и растворить в горячей жидкости.

Стираем стоковые вещи. Отбеливатель поможет продезинфицировать одежду. Для этого 150 мл средства и несколько капель жидкости для мытья посуды нужно растворить в 3 литрах воды и замочить вещи. Затем хорошо сполоснуть и высушить на воздухе.

Если хотите вернуть блеск раковине или керамике из фарфора, расстелите несколько бумажных полотенец и добавьте неразбавленный отбеливатель. Дайте хорошенько пропитаться, а затем тщательно промойте и вытрите сухой тканью.

Емкость для мусора также можно очистить с помощью жидкости – достаточно обработать ее раствором 200 мл отбеливателя, 2-3 капель геля для мытья посуды и 3 л воды.

Убираем сорняки. Аккуратно вылейте на них немного неразбавленного отбеливателя – и через день-два вы забудете о неприятных соседях.

В домашних условиях

Вы можете сделать отбеливатель самостоятельно, используя минимум ингредиентов. Предлагаем 3 простых и эффективных рецепта.

0,5 столовой ложки жидкого мыла растворить в 800 мл теплой воды. Добавить 2 капли аммиака и аккуратно перемешать. Для незначительных загрязнений используйте неразбавленный сок одного лимона. 4 чайных ложки соды растворить в 500 мл теплой воды. Замочите вещь на 10 минут и тщательно постирайте.