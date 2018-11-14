Правильно ли вы используете отбеливатель? Вот главные правила, которым стоит следовать

Пожелтевшая майка и пятно на белых джинсах – явление достаточно неприятное. И, конечно же, в такой ситуации мы сразу отправляемся за отбеливателем. Вот только неправильное использование может не только не помочь с проблемой, но и полностью испортить любимую вещь. Мы расскажем, в каких случаях и как правильно применять средство, а также научим делать отбеливатель в домашних условиях, пишет fabiosa.ru.
Основные правила
- Использовать хлорный отбеливатель можно на натуральных волокнах, таких как хлопок, лен, а также на синтетических и перманентных тканях из ткани, ацетата, полиэфира и нейлона.
- Перед тем, как применять жидкость, сделайте предварительный тест на ткани.
- Агрессивный состав средства может нанести вред коже, поэтому не забудьте надеть резиновые перчатки. Также стоит одеть защитную маску.
- На этикетке любого изделия производитель указывает, можно ли отбеливать вещь.
- Сначала добавляйте отбеливатель в воду, а уже потом помещайте туда одежду.
- Тщательно ополаскивайте вещи после средства и строго следуйте инструкции по применению.
О чем следует помнить
- Старайтесь не использовать отбеливатель слишком часто, так как это может сделать волокна более тонкими.
- Никогда не смешивайте отбеливатель со средствами, содержащими аммиак, так как такие соединения образуют опасные пары.
- Не используйте хлорный отбеливатель на шерстяных и шелковых изделиях.
Дозировка
Необходимое количество зависит от того, какую процедуру нужно провести:
- Чтобы вывести пятно, нужно смешать воду и хлорный отбеливатель в пропорциях 1:1, нанести на пятно, немного потереть щеткой и убрать с помощью пипетки. Затем постирать согласно рекомендациям.
- Чтобы полностью избавить вещь от желтизны или многочисленных пятен, следует смешать 1 столовую ложку отбеливателя с 60 мл воды. Замочить на некоторое время.
Не только для одежды
Отбеливатель можно применять не только по прямому назначению.
Убираем плесень в ванной, с душевых занавесок и некоторых тканей. Для этого нужно смешать средство с водой в соотношении 1:1 и растворить в горячей жидкости.
Стираем стоковые вещи. Отбеливатель поможет продезинфицировать одежду. Для этого 150 мл средства и несколько капель жидкости для мытья посуды нужно растворить в 3 литрах воды и замочить вещи. Затем хорошо сполоснуть и высушить на воздухе.
Если хотите вернуть блеск раковине или керамике из фарфора, расстелите несколько бумажных полотенец и добавьте неразбавленный отбеливатель. Дайте хорошенько пропитаться, а затем тщательно промойте и вытрите сухой тканью.
Емкость для мусора также можно очистить с помощью жидкости – достаточно обработать ее раствором 200 мл отбеливателя, 2-3 капель геля для мытья посуды и 3 л воды.
Убираем сорняки. Аккуратно вылейте на них немного неразбавленного отбеливателя – и через день-два вы забудете о неприятных соседях.
В домашних условиях
Вы можете сделать отбеливатель самостоятельно, используя минимум ингредиентов. Предлагаем 3 простых и эффективных рецепта.
- 0,5 столовой ложки жидкого мыла растворить в 800 мл теплой воды. Добавить 2 капли аммиака и аккуратно перемешать.
- Для незначительных загрязнений используйте неразбавленный сок одного лимона.
- 4 чайных ложки соды растворить в 500 мл теплой воды. Замочите вещь на 10 минут и тщательно постирайте.
Не забывайте следовать инструкции и аккуратно обращаться с отбеливателем.