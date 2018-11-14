ТОП-5 мужских качеств, которые полезны женщинам

1. Больше конкретики

Стремясь чего-то добиться от мужчины, женщина ходит вокруг да около, намекает, подталкивает, апеллирует к чувствам и злится, когда мужчина не понимает ее. Она считает его толстокожим и бесчувственным. А ведь он действительно не понимает, чего от него хотят. Просто у мужчин иначе устроено восприятие – чем точнее выражена инструкция, чем меньше в ней эмоций и посторонних размытых предметов для рассуждения, тем понятнее, что делать. Отсюда вывод: будьте конкретнее и яснее в выражении своих желаний.

2. Здесь и сейчас

О чем думает женщина в самый ответственный момент в постели?

О цвете обоев, своем целлюлите, прошедшем рабочем дне, последних сплетнях и завтрашней обновке. Короче, о чем угодно, только не о сексе. А мужчина? Можете быть уверены – только о сексе и ни о чем больше! На это нацелена каждая клеточка его тела и до предела обострены все его ощущения. Он всем существом рвется к удовольствию от секса и в результате получает его. Женщине очень полезно поучиться такой целеустремленности и отречься от досужих мыслей. Награда – стопроцентный оргазм.

3. Рациональность

Как часто женщина придумывает проблемы там, где их нет! Так сказать – на перспективу. У нас очень бурная фантазия и шикарное воображение, которое зачастую играет с нами злую шутку. И мы готовы рыдать от собственных страхов и портить жизнь себе и окружающим. В то же время мужчины реалистически просчитывают риски и в нужный момент принимают меры. Так что, девушки, рационализм – очень полезная вещь!

4. Собранность

Дамам свойственно тянуть время, тратить его на пустяки, опаздывать. Причем, обычно им прощается их непунктуальность. Чтобы куда-то выбраться, женщина способна копаться целый день, подбирая цвет помады под шарфик или сумочку под туфли. А мужчина? Нервничает, подгоняет, наматывает круги… Умение в считанные секунды оказаться готовым к активным действиям доведено у сильного пола до уровня рефлекса. А потому, когда ситуация требует быстрых решений, мужчина принимает их, полагаясь на интуицию.

5. Приоритетность