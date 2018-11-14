ТОП-5 мужских качеств, которые полезны женщинам

Женщины часто выискивают в мужчинах минусы и недостатки. Но ведь в наших кавалерах есть и масса плюсов. К тому же таких, которые не помешали бы и нам, женщинам. Читайте на Ivona, какие мужские черты и качества могут быть очень полезны для женщин.
1. Больше конкретики
Стремясь чего-то добиться от мужчины, женщина ходит вокруг да около, намекает, подталкивает, апеллирует к чувствам и злится, когда мужчина не понимает ее. Она считает его толстокожим и бесчувственным. А ведь он действительно не понимает, чего от него хотят. Просто у мужчин иначе устроено восприятие – чем точнее выражена инструкция, чем меньше в ней эмоций и посторонних размытых предметов для рассуждения, тем понятнее, что делать. Отсюда вывод: будьте конкретнее и яснее в выражении своих желаний.
2. Здесь и сейчас
О чем думает женщина в самый ответственный момент в постели?
О цвете обоев, своем целлюлите, прошедшем рабочем дне, последних сплетнях и завтрашней обновке. Короче, о чем угодно, только не о сексе. А мужчина? Можете быть уверены – только о сексе и ни о чем больше! На это нацелена каждая клеточка его тела и до предела обострены все его ощущения. Он всем существом рвется к удовольствию от секса и в результате получает его. Женщине очень полезно поучиться такой целеустремленности и отречься от досужих мыслей. Награда – стопроцентный оргазм.
3. Рациональность
Как часто женщина придумывает проблемы там, где их нет! Так сказать – на перспективу. У нас очень бурная фантазия и шикарное воображение, которое зачастую играет с нами злую шутку. И мы готовы рыдать от собственных страхов и портить жизнь себе и окружающим. В то же время мужчины реалистически просчитывают риски и в нужный момент принимают меры. Так что, девушки, рационализм – очень полезная вещь!
4. Собранность
Дамам свойственно тянуть время, тратить его на пустяки, опаздывать. Причем, обычно им прощается их непунктуальность. Чтобы куда-то выбраться, женщина способна копаться целый день, подбирая цвет помады под шарфик или сумочку под туфли. А мужчина? Нервничает, подгоняет, наматывает круги… Умение в считанные секунды оказаться готовым к активным действиям доведено у сильного пола до уровня рефлекса. А потому, когда ситуация требует быстрых решений, мужчина принимает их, полагаясь на интуицию.
5. Приоритетность
Женщинам остается лишь завидовать мужской способности решать проблемы по мере их поступления. Мужчины легко распределяют, что надо сделать сейчас, что отложить на потом, а что спрятать в долгий ящик. Женщины же в решении, что важнее – работа или семья, свобода или замужество, любовь или богатство – часто теряют и то, и другое. Какой бы выбор ни предстояло сделать, важно его осуществить, а не откладывать до бесконечности.