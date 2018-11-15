Десерты из «Нутеллы»? А почему бы и нет!

омнится, как мы с моим молодым человеком до слез хохотали над историей из его детства: он зараз слопал две банки сгущенки. Такое обжорство не прошло даром - его уши опухли так, что он стал похож на популярного в те времена мультяшного персонажа.

Вот и мой муж тоже оказался сладкоежкой. Его излюбленным лакомством был почитаемый многими европейцами шоколадно-ореховый крем «Нутелла», и маме сластены приходилось прятать ее на самую верхнюю полку кухонного шкафа. Однако страсть к ореховому крему оказалась настолько сильной, что маленький сорванец нашел способ добраться до нее: он забрался на табуретку, потянулся за банкой и... тут табуретка пошатнулась, а мой будущий муж повис в воздухе, держась за шкафчик - дверцей ему прищемило палец. К счастью, его мама успела прибежать ему на помощь - палец был сильно порезан, даже до сих пор на нем имеется шрам.

Я же долгое время была абсолютно безразлична к «Нутелле», но регулярные полдники с поджаренным тостом, намазанным этим кремом и украшенным фруктами, и чашечка чая, заботливо приготовленные мужем, сделали свое дело - на «Нутеллу» я подсела. В конце концов, муж даже пожалел, что приучил меня к ней и стал забирать ее с собой на работу, боясь, что вечером по приходу домой обнаружит лишь пустую банку.

«Нутелла», или Нют-Нют - так я ее называю, хороша не только с тостами, она отлично сочетается с блинчиками. Но есть и другие рецепты на основе этого крема. Если и в вашей семье любят «Нутеллу», попробуйте приготовить что-нибудь новенькое для ваших больших и мальньких сладкоежек, им должно понравиться.

Трюфели

Этот рецепт очень быстрый и легкий. Возьмите штучек двадцать печений или сухариков, измельчите их в блендере, смешайте со 150 г Нутеллы и 10 г горького какао. Затем смочите руки водой и сделайте из полученной смеси шарики, обваляйте их в какао. Выложите трюфели на блюдо и поставьте в холодильник на 2 часа.

Суфле

Возьмите 4 яйца и отделите белки от желтков. Затем нужно взбить желтки с «Нутеллой» (250 г) и отдельно взбить белки. Теперь мы аккуратно добавляем белки к смеси желтков и «Нутеллы». Получившуюся смесь выкладываем в формочки для кексов, предварительно смазанные сливочным маслом, сверху посыпаем сахарной пудрой. Отправляем в духовку минут на двадцать, подходящая температура – 200 градусов С. Подавать горячими.

Кексики

Взять 250 г сахара, 6 яиц, 250 г муки, разрыхрытель, 250 г растопленного на медленном огне или в микроволновке сливочного масла и хорошенько все это перемешать.

Выложить тесто в формочки, отправить в духовку, нагретую до 250 градусов С, на 3-4 минуты. Затем на каждый кексик положить столовую ложку «Нутеллы» и оставить допекаться еще 8 минут.

Мусс