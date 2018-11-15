Десерты из «Нутеллы»? А почему бы и нет!

Думаю, что самые большие сладкоежки - это мужчины и дети. Возможно, это связано с тем, что мужчины не так боятся поправиться, как мы, женщины, а дети и подавно об этом не задумываются, пишет dvorec.ru.
омнится, как мы с моим молодым человеком до слез хохотали над историей из его детства: он зараз слопал две банки сгущенки. Такое обжорство не прошло даром - его уши опухли так, что он стал похож на популярного в те времена мультяшного персонажа.
Вот и мой муж тоже оказался сладкоежкой. Его излюбленным лакомством был почитаемый многими европейцами шоколадно-ореховый крем «Нутелла», и маме сластены приходилось прятать ее на самую верхнюю полку кухонного шкафа. Однако страсть к ореховому крему оказалась настолько сильной, что маленький сорванец нашел способ добраться до нее: он забрался на табуретку, потянулся за банкой и... тут табуретка пошатнулась, а мой будущий муж повис в воздухе, держась за шкафчик - дверцей ему прищемило палец. К счастью, его мама успела прибежать ему на помощь - палец был сильно порезан, даже до сих пор на нем имеется шрам.
Я же долгое время была абсолютно безразлична к «Нутелле», но регулярные полдники с поджаренным тостом, намазанным этим кремом и украшенным фруктами, и чашечка чая, заботливо приготовленные мужем, сделали свое дело - на «Нутеллу» я подсела. В конце концов, муж даже пожалел, что приучил меня к ней и стал забирать ее с собой на работу, боясь, что вечером по приходу домой обнаружит лишь пустую банку.
«Нутелла», или Нют-Нют - так я ее называю, хороша не только с тостами, она отлично сочетается с блинчиками. Но есть и другие рецепты на основе этого крема. Если и в вашей семье любят «Нутеллу», попробуйте приготовить что-нибудь новенькое для ваших больших и мальньких сладкоежек, им должно понравиться.
Трюфели
Этот рецепт очень быстрый и легкий. Возьмите штучек двадцать печений или сухариков, измельчите их в блендере, смешайте со 150 г Нутеллы и 10 г горького какао. Затем смочите руки водой и сделайте из полученной смеси шарики, обваляйте их в какао. Выложите трюфели на блюдо и поставьте в холодильник на 2 часа.
Суфле
Возьмите 4 яйца и отделите белки от желтков. Затем нужно взбить желтки с «Нутеллой» (250 г) и отдельно взбить белки. Теперь мы аккуратно добавляем белки к смеси желтков и «Нутеллы». Получившуюся смесь выкладываем в формочки для кексов, предварительно смазанные сливочным маслом, сверху посыпаем сахарной пудрой. Отправляем в духовку минут на двадцать, подходящая температура – 200 градусов С. Подавать горячими.
Кексики
Взять 250 г сахара, 6 яиц, 250 г муки, разрыхрытель, 250 г растопленного на медленном огне или в микроволновке сливочного масла и хорошенько все это перемешать.
Выложить тесто в формочки, отправить в духовку, нагретую до 250 градусов С, на 3-4 минуты. Затем на каждый кексик положить столовую ложку «Нутеллы» и оставить допекаться еще 8 минут.
Мусс
Взять 1 стакан жирных сливок и четверть чайной ложки растворимого кофе и перемешивать до тех пор, пока кофе не растворится. Добавить в смесь полстакана Нутеллы и взбивать все до образования пиков. Полученный мусс разложить по креманкам и отправить в холодильник на 4 часа, а перед подачей на стол украсить взбитыми сливками.
Фондю с нутеллой
Взять 300 мл жирных сливок и 400 г «Нутеллы», выложить в кастрюлю и поставить на медленный огонь. Перемешивать до получения однородной массы. Затем снять с огня и продолжать перемешивать – крем должен получиться блестящим. После этого вылить его в красивую вазу и подать к столу вместе с нанизанными на длинные палочки фрукты или зефирины.
Блинный торт
Для начала просеять 2 стакана гречневой муки и 1 стакан пшеничной, затем добавить в муку щепотку соды. Взбить 3 яйца, добавить 1 ч.ложку соли, 1 ч.ложку сахара и щепотку корицы. Перемешивая, начать добавлять муку, а затем тонкой струйкой молоко (2 стакана). Оставить в тепле на двадцать минут.
Нагреть сковороду, положить на нее столовую ложку сливочного масла и начать выпекать блинчики. Чтобы блины не остывали, складывать их в кастрюлю и накрывать крышкой.
Пока блинчики пекутся, замочить в холодной воде желатин (15 минут), отжать лишнюю воду. Взять банку консервированных персиков (800 г), выложить персики (без сиропа) в блендер и измельчить в пюре.
Затем взять треть стакана персикового сиропа и вскипятить, после чего развести в нем желатин, перемешать с полученным пюре и остудить. Убрать в холодильник минут на двадцать.
Теперь можно приступить к сбору торта: приготовим красивое блюдо, положим на него блинчик и намажем сверху «Нутеллой». Сверху – другой блинчик, который мы намажем персиковым пюре. Так и выкладываем блины слоями, чередуя «Нутеллу» и пюре до тех пор, пока блинчики не закончатся. Самый верхний блинчик должен быть с «Нутеллой», которую мы щедро посыпаем тертыми грецкими орешками. Перед подачей на стол торт должен постоять в холодильнике как минимум 2 часа.
А напоследок можно приготовить кофе по-турински. Рецепт этого кофе - из самого Турина, именно под этим городом на севере Италии находится компания «Ферреро» - в тяжелые военные годы ее владелец Пьетро Ферреро изобрел «Нутеллу» - лакомство, имеющее в наши дни огромное количество поклонников, которые даже учредили клуб «Нутеллавилль».
Нагреем 4 ст.ложки «Нутеллы» в небольшой кастрюльке на мальньком огне, а затем равномерно разольем по 4 чашкам. Приготовим кофе эспрессо и дольем сверху, не перемешивая. В чашечку нужно обязательно положить ложечку - чтобы доставать с донышка самую вкусность...
Приятного аппетита!