Почему вредно пить во время еды

На самом деле противники запивания еды (речь идет о специалистах, экспертах в этой области) подобной аргументацией не апеллировали. Так, специалист по макробиотике (учение о питании) Шонали Сабхерваль утверждает, что те, кто говорит, что пища выталкивается едой, не имеют ни малейшего представления о системе пищеварения. Беда в том, уверен Сабхерваль, что мы вмешиваемся в процесс переваривания пищи. Как только человек начинает есть, организм уже готов к этому, он вырабатывает пищеварительные соки, которые должны довести пищу до определенного состояния, после чего она поступает в кишечник. Поглощая еду с водой, мы разбавляем желудочные соки, тем самым меняя их концентрацию, и, следовательно, замедляем процесс пищеварения. Специалист по питанию также утверждает, что при попадании воды в желудок во время пищеварения в организме происходит резкий выброс инсулина в кровь.

Последний довод подтвержден в ходе исследований. Аргентинские ученые провели эксперимент. Всех его участников они разделили на три группы, каждая из которых ела пончики. Первая группа пила воду до еды, вторая – во время и третья – после еды. Замер анализов после еды показал: в первой группе уровень сахара в крови вырос незначительно, в третьей он оказался чуть выше, чем в первой. Самый большой уровень сахара в крови оказался у членов группы, которая запивала пончики водой.

Американский натуропат Герберт Шелтон поясняет, что процесс обработки пищи человека во время еды начинается еще во рту, с обработки ее слюной. Он даже советует родителям «не подсаживать» детей на каши и пюре, чтобы они могли с раннего детства учиться тщательно пережевывать пищу. Запивая пищу во время пережевывания, мы уже вторгаемся в отлаженный самой природой процесс и тем самым только мешаем организму выполнять свои функции, уверен Шелтон.

Доктор Раджу из Индии говорит практически то же, что и американский натуропат. По мнению Раджу, пища во рту проходит до 25 процентов своей обработки, и мешать этому, разбавляя слюну водой, нет никакого смысла. Индийский врач также поясняет, что во рту, в желудке и в кишечнике происходят разные стадии процесса пищеварения, каждая из стадий может кардинально меняться, если в процесс вторгается вода. Причем, к чему могут привести эти изменения в конкретном организме, предсказать сложно, считает доктор Раджа. Он называет только несколько неблагоприятных последствий. Так, разбавление водой желудочных соков ведет к ослаблению концентрации кислот в желудке, в частности, самой важной для процесса пищеварения – соляной кислоты. Она убивает вредные бактерии, которые могут содержаться в пище, а также способствует тому, чтобы пища уже через два часа была усвоена организмом. Разбавляя кислоту водой, мы лишь затягиваем этот процесс, к тому же позволяем вредным микробам «поселиться» в нашем организме. Поскольку пища остается в желудке дольше положенного, мы начинаем чувствовать тяжесть, в желудке начинается брожение, происходит интенсивное газообразование.

Это подтверждает и руководитель «Славянской клиники» Елена Морозова. Долго залежавшаяся из-за воды в желудке пища приводит к вздутию живота, чувству тяжести, газообразованию и, не исключено, изжоге, считает доктор. А потеря бактерицидных свойств соляной кислотой может обернуться, по мнению врача, отравлением.

Елена Морозова также предупреждает возможные возражения. Часто спрашивают, а как же супы, которые мы едим – это та же пища с водой? На самом деле, поясняет руководитель клиники, в супах есть специальные экстракты, которые стимулируют сокоотделение желудочного сока и пищеварение.