Не навредить! Пять типов продуктов, которые не рекомендуется повторно разогревать в микроволновке

1. Рис

На поверхности рисовых зерен могут быть бактерии, вызывающие пищевое отравление. Некоторые их разновидности устойчивы к термической обработке и способны выжить даже во время приготовления блюда. Если это происходит и пища в итоге охлаждается при комнатной температуре, для их размножения создается благотворная среда, а повторный разогрев может еще больше усугубить ситуацию.

2. Картофель

В случае с этим овощем опасность заключается не столько в том, что блюда разогреваются, сколько в том, насколько правильно они хранятся. Как и рис, блюда из картофеля нельзя надолго оставлять при комнатной температуре. Это может способствовать росту популяции бактерии, вызывающей ботулизм (заболевание, поражающее нервную систему организма). По этой причине рекомендуется съедать блюда из картофеля сразу после приготовления или как можно быстрее помещать их в холодильник. К слову, многие хозяйки пользуются немного странным, но простым и проверенным рецептом на каждый день и даже для праздничного стола.

3. Листовые овощи

Польза листовых овощей, таких, как шпинат, несколько нивелируется их способностью к накоплению нитратов. Это зависит от того, где и как (с правильной ли агротехникой) они выращивались. Сами по себе нитраты не опасны для здоровья, однако при определенных условиях они преобразуются в другие соединения, воздействие которых на организм считается канцерогенным. Поэтому блюда из листовых овощей разогревать повторно не рекомендуется, в особенности в микроволновой печи.

4. Грибы

При неправильном хранении и следующим за ним разогреве грибы становятся опасными для здоровья и могут вызывать желудочные расстройства. Если вы не планируете съесть их сразу, не забудьте как можно скорее поместить их в холодильник. Готовые грибы не рекомендуется хранить более 24 часов, а если вы угостите родных и близких быстрой закуской «Портобелло», то необходимость в этом даже не возникнет.

5. Корнеплоды

Свекла, морковь, репа, сельдерей – без этих овощей сложно представить себе так называемый «зимний» стол, когда потребность в витаминах и питательных веществах особенно высока, а свежие продукты и зелень не так доступны, как летом. Тем не менее блюда на их основе не рекомендуется разогревать, поскольку в составе корнеплодов могут содержаться уже знакомые нам нитраты. Их лучше готовить на один раз, а чтобы на вашем столе всегда было разнообразие, мы предлагаем вам подборку отличных и быстрых рецептов салатов из свеклы.