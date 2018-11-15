Чудо-женщина: мать естественным способом родила малыша с весом полугодовалого ребенка

Рождение ребенка - процесс долгий и мучительный, а иногда и опасный. Особое беспокойство у врачей вызывают роды крупным плодом, когда он весит от 4 до 5 кг. Если больше - плод называют гигантским. Женщина по имени Никки Белл, кажется, побила рекорды большинства мам. Ее малыш появился на свет с весом 5,755 кг, пишет fabiosa.
Мальчика назвали Паркер. Он родился на 39 неделе и стал шоком для всех сотрудников больницы.
Самое главное - роды были естественные и протекали без осложнений. Женщина решила не принимать никаких медикаментов для снижения боли. Сейчас мама и ребенок чувствуют себя хорошо.
Никки 28 лет. У нее уже есть один ребенок: 20-месячная девочка. Ее брат отличается от всех остальных детей тем, что при рождении весил почти как 6-месячный ребенок.
В комментариях под постом с сообщением о его рождении женщины радуются, что им не пришлось вынашивать такого большого карапуза:
"Радуюсь, что это не я", "Ребенок родился сразу готовым идти в садик", "Иногда большие дети легче и менее болезненно рождаются, потому что, когда они проходят через родовой канал, то не так чувствуются кости. Жир мягкий!"
Случается, что дети рождаются с весом более 7 кг. К примеру, в 2017 родился Вейлон Коул Халет с весом 7,25 кг. Но он появился на свет при помощи кесаревого сечения.
Самым тяжелым ребенком, рожденным здоровой матерью, был мальчик весом 10,2 кг. Он появился на свет в 1955 году у итальянки Кармелины Феделе.
Желаем малышу и его маме здоровья!