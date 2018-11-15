Радостная новость! Лекарство от целлюлита уже создано

Мечта женщин сбылась: ученые создали лекарство от целлюлита. Фармацевтическая компания Endo International Plc, занимавшаяся разработкой такого препарата, объявила: лекарство от целлюлита может появиться в аптеках уже в 2020 году, его испытания дали положительные результаты, пишет medikforum.
Созданное фармацевтами лекарство от целлюлита сейчас называется CCH. Его протестировали на 845 женщин старше 18 лет с умеренным и сильным целлюлитом. Клинические испытания препарата показали, что он безопасный (без побочных последствий) и эффективный, - его прием действительно снижал выраженность целлюлита на ягодицах.
CCH вводится инъекционно. Главный медицинский специалист фармкомпании Мэттью Дэвис завил, что такое лекарство от целлюлита «станет настоящей революцией и решением проблем множества женщин».
Впрочем, отмечается и то, что полученные учеными результаты должны быть перепроверены.
Целлюлит - это локальное увеличение жировых клеток и нарушение микроциркуляции в жировой ткани. Клетки начинают с удвоенной силой накапливать жир и выпирают наружу в виде неровностей и бугорков. Целлюлит не всегда соседствует с полнотой, но при избыточном весе выражен сильнее и заметнее. По статистике у женщин целлюлит встречается в 80-95% случаев. Специалисты связывают возникновения целлюлита с действием женских половых гормонов - эстрогенов.