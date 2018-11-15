Радостная новость! Лекарство от целлюлита уже создано

Созданное фармацевтами лекарство от целлюлита сейчас называется CCH. Его протестировали на 845 женщин старше 18 лет с умеренным и сильным целлюлитом. Клинические испытания препарата показали, что он безопасный (без побочных последствий) и эффективный, - его прием действительно снижал выраженность целлюлита на ягодицах.

CCH вводится инъекционно. Главный медицинский специалист фармкомпании Мэттью Дэвис завил, что такое лекарство от целлюлита «станет настоящей революцией и решением проблем множества женщин».

Впрочем, отмечается и то, что полученные учеными результаты должны быть перепроверены.