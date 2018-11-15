Топ-5 напитков, помогающих быстро худеть

Существует масса продуктов питания, которые помогают нам худеть. А швейцарские эксперты назвали 5 удивительных напитков, обладающих выраженным диетическим воздействием, пишет medikforum.
Белый чай. Этот напиток требует минимального уровня приготовления, он сохраняет больше нутриентов, чем зеленый или черный чай. Белый чай богат антиоксидантами, вымывающими токсины из организма. Кроме того, в напитке присутствуют компоненты, которые сжигают жир. На одну чайную ложку листьев белого чая рекомендуется добавить половину чайной ложки экстракта имбиря и несколько капель лимонного сока в кружку с водой. Для достижения выраженных результатов надо пить белый чай 15 дней подряд.
Облепиховый чай. Облепиховый чай известен в России и многих других странах мира своей способностью положительно влиять на вес. Он уменьшает уровень холестерина и концентрацию триглицеридов в печени.
Чай из гибискуса. Исследование показало, что употребление чая из гибискуса в течение 12 недель уменьшает вес, снижает индекс массы тела и количество жира в организме, а также делает соотношение бедер и талии более выигрышным. Гибискус помогает организму метаболизировать жиры, он снижает рост жировых клеток в теле.
Зелёный чай. Содержащийся в нём компонент под названием эпигаллокатехина галлат ускоряет метаболизм и снижает аппетит. Зелёный чай создает в нашем организме тепло, активнее сжигая калории. От 2 до 4 чашек зелёного чая позволяют сжечь до 80 калорий в сутки за счет ускорения метаболизма.
Ромашковый чай. Он способствует нормальной работе пищеварительной системы, давай ей облегчение от таких расстройств, как вздутие, диарея, несварение или тошнота. Ромашковый чай стимулирует желудочную секрецию, расщепляющую жир и холестерин. Он также сражается против ожирения, вызванного жирным питанием.