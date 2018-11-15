Топ-5 напитков, помогающих быстро худеть

Белый чай. Этот напиток требует минимального уровня приготовления, он сохраняет больше нутриентов, чем зеленый или черный чай. Белый чай богат антиоксидантами, вымывающими токсины из организма. Кроме того, в напитке присутствуют компоненты, которые сжигают жир. На одну чайную ложку листьев белого чая рекомендуется добавить половину чайной ложки экстракта имбиря и несколько капель лимонного сока в кружку с водой. Для достижения выраженных результатов надо пить белый чай 15 дней подряд.

Облепиховый чай. Облепиховый чай известен в России и многих других странах мира своей способностью положительно влиять на вес. Он уменьшает уровень холестерина и концентрацию триглицеридов в печени.

Чай из гибискуса. Исследование показало, что употребление чая из гибискуса в течение 12 недель уменьшает вес, снижает индекс массы тела и количество жира в организме, а также делает соотношение бедер и талии более выигрышным. Гибискус помогает организму метаболизировать жиры, он снижает рост жировых клеток в теле.

Зелёный чай. Содержащийся в нём компонент под названием эпигаллокатехина галлат ускоряет метаболизм и снижает аппетит. Зелёный чай создает в нашем организме тепло, активнее сжигая калории. От 2 до 4 чашек зелёного чая позволяют сжечь до 80 калорий в сутки за счет ускорения метаболизма.