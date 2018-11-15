Кетодиета признана лучшей для похудения

«Человек, придерживающийся подобной диеты, сбросит на 9 килограммов больше, чем люди, соблюдающие иные режимы питания», - заявила, в частности, ведущий автор работы Кара Эббелинг.

Основной элемент питания на кетодиете - жиры, из которых состоит 75 % рациона. Также активно потребляются белки - 20 %. Углеводы составляют только 5 % от общей массы продуктов. Главное условие кетодиеты - полное исключение сахара и абсолютно любых мучных изделий. Благодаря этим принципам похудение осуществляется за счет потери телом жира, а не мышц, как часто бывает при других диетах. При кетодиете мозг и другие органы тела используют не глюкозу, а жирные кислоты и кетоны в качестве основного источника энергии.

Ученые провели эксперимент с участием 200 человек, которые питались готовящимися для них наборами еды в соответствии с разными диетическими режимами. Получалось так, что часть добровольцев питалась по правилам кетодиеты или ее аналогов, а часть – по правилам низкокалорийного питания. В результате оказалось, что питание по принципу кетодиеты «больше жира – меньше углеводов» лучше всего подходит для похудения. Участники, употреблявшие белковую или жирную пищу, в среднем сжигали на 200-300 килокалорий, чем другие. Соответственно, похудение у этих испытуемых было более интенсивным.