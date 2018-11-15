Невкусная еда вредна для психики

Специалисты констатировали: если человеку не нравится пища, которую он употребляет, и он считает ее невкусной, это может быть чревато развитием проблем с психикой - депрессивных состояний, апатии, приступов сильной усталости или же вспышек неконтролируемого раздражения и агрессии. По версии ученых, при системном употреблении невкусной еды организм недополучает полезные вещества, которые необходимы для полноценной работы внутренних органов и нервной системы.

Наиболее негативно плохая и невкусная еда влияет на людей, которые уже страдают различными нарушениями депрессивного свойства, заметили исследователи. В зоне риска при этом находятся женщины, которые часто употребляют невкусную для них еду ради похудения и стройности, считают эксперты. Для женской психики однообразное и скудное питание по-особому вредно, так как представительницы слабого пола изначально в большей мере подвержены эмоциональным расстройствам.