Невкусная еда вредна для психики

Необходимость жить в условиях, когда человек вынужден употреблять невкусную для него еду, может навредить здоровью психики, установили ученые из Израиля. Согласно их заключению, невкусная однообразная еда вредна для психики – она может стать причиной тяжелой депрессии и других расстройств, пишет medikforum.
Специалисты констатировали: если человеку не нравится пища, которую он употребляет, и он считает ее невкусной, это может быть чревато развитием проблем с психикой - депрессивных состояний, апатии, приступов сильной усталости или же вспышек неконтролируемого раздражения и агрессии. По версии ученых, при системном употреблении невкусной еды организм недополучает полезные вещества, которые необходимы для полноценной работы внутренних органов и нервной системы.
Наиболее негативно плохая и невкусная еда влияет на людей, которые уже страдают различными нарушениями депрессивного свойства, заметили исследователи. В зоне риска при этом находятся женщины, которые часто употребляют невкусную для них еду ради похудения и стройности, считают эксперты. Для женской психики однообразное и скудное питание по-особому вредно, так как представительницы слабого пола изначально в большей мере подвержены эмоциональным расстройствам.
Тем, кто питается однообразно и невкусно, часто не хватает витаминов, минералов, энзимов и прочих веществ, поступающих с пищей, говорят авторы проекта. Кроме того, отсутствие разнообразия в пище подавляет аппетит и снижает вкусовую чувствительность.