Модная галерея: В Таллинне прошла лекция одного из самых востребованных кутюрье российского шоу-бизнеса Алисы Толкачевой

Что скрывает в себе маленькое чёрное платье придуманное знаменитой основательнице модного дома Chanel? Биография, карьера, личная жизнь и личный код души мадмуазель Коко Шанель. Об этом и многом другом рассказала одна из востребованных кутюрье российского шоу-бизнеса Алиса Толкачёва.