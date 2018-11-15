Чт, 15.11.2018
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  • Модная галерея: В Таллинне прошла лекция одного из самых востребованных кутюрье российского шоу-бизнеса Алисы Толкачевой

Модная галерея: В Таллинне прошла лекция одного из самых востребованных кутюрье российского шоу-бизнеса Алисы Толкачевой

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8 ноября в таллиннском ресторане Entrecote Steakhouse & Seafood Bar для всех желающих состоялась лекция на тему «Код души: загадка чёрного платья Коко Шанель».

Что скрывает в себе маленькое чёрное платье придуманное знаменитой основательнице модного дома Chanel? Биография, карьера, личная жизнь и личный код души мадмуазель Коко Шанель. Об этом и многом другом рассказала одна из востребованных кутюрье российского шоу-бизнеса Алиса Толкачёва.

Шеф-повар, а также и совладелец ресторана Entrecôte Steakhouse & Seafood Bar Вячеслав Прощалыкин встречал гостей приветственным игристым напитком и угощал различными закусками.

Организаторами мероприятия выступили Елена Малиш и Анастасия Балак.

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