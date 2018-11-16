«Зимой надо налегать на жирную рыбу и цельное молоко»: вкусный рецепт и рекомендации эстонского фуд-блогера

На посвященном витамину D завтраке Nutrilite популярный фуд-блогер Силья Луйде рассказала, что организм человека получает из еды всего 20% рекомендуемой дозы солнечного витамина и перечислила продукты питания, которые стоит включить в свое повседневное меню зимой.
«Человек получает 80% необходимого витамина D от солнца. К сожалению, зимой в Эстонии солнца не хватает. Оставшиеся 20% организм получает из пищи, но этого слишком мало. В основном витамин D содержится в необработанной термически рыбе, например, в лососе холодного копчения или в соленом лососе, форели и селедке», – сказала фуд-блогер.
Больше всего витамина D содержит жирная рыба – например, тунец, макрель, лосось, сельдь, сардины, камбала, салака, угорь и килька. Также солнечный витамин содержится в говяжьей и рыбьей печени, ракообразных, свинине, сыре, лесных грибах, яичном желтке и молочных продуктах. Витамином D обогащены некоторые соки, хлопья для завтраков, пищевые масла и культурные дрожжи.
По словам Луйде, в зимний период стоит отдавать предпочтение более жирным молочным продуктам, поскольку взаимодействие жира и кальция помогает организму усваивать витамин D. Зимой она советует покупать цельное молоко.
«Наряду с богатой солнечным витамином пищей зимой также следует использовать препараты или пищевые добавки с витамином D, но, чтобы они оказали эффект, их следует принимать вместе с содержащими жир продуктами, в сочетании с которыми витамин D усваивается должным образом. Многие люди запивают витамины утренним кофе, но это как раз отрицательно сказывается на их усвояемости», – добавила Луйде.
К завтраку Nutrilite Силья приготовила закуски, содержащие большое количество солнечного витамина. В числе прочего гости смогли отведать вкусный пирог с форелью и шпинатом.
Богатый солнечным витамином пирог с форелью и шпинатом
Автор рецепта: Силья Луйде
Пирог:
- 400 г (1 упаковка) дрожжевого слоеного теста на сливочном масле
- 400 г (1 упаковка) замороженного шпината
- 200–300 г форели или лосося
- соль, свежемолотый черный перец
- сок половины лимона
- 2 яйца
- 200 г сливочного сыра комнатной температуры (например, со вкусом шнитт-лука или чеснока)
- 50 г сметаны
- 1–2 зубчика чеснока
- 50–100 г копченого лосося или форели (по желанию)
За пару часов до использования или раньше переложите тесто из морозильной камеры в холодильник, чтобы оно успело разморозиться. Разморозьте шпинат, откиньте его на дуршлаг или сито и выжмите из него лишнюю влагу. Измельчите свежую рыбу, приправьте ее солью, перцем и соком половины лимона. Перемешайте и отставьте в сторону.
Приступите к приготовлению шпинатной начинки. В миске взбейте яйца со сливочным сыром и сметаной, приправьте перцем. Измельчите чеснок через чеснокодавилку или мелко порубите, добавьте к начинке. Вмешайте шпинат и по желанию измельченную копченую рыбу.
Покройте квадратную форму размером 20х20 см пекарской бумагой, выложите в нее листы теста, обмакните руки в муку и прижмите места соединения листов, а также прижмите тесто к стенкам формы, чтобы получился бортик высотой 1–2 см. Часто наколите тесто вилкой. Выложите на тесто кусочки рыбы, а поверху распределите сырно-шпинатную смесь.
Выпекайте в предварительно разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут до тех пор, пока края пирога не станут золотисто-коричневыми и начинка схватится. Достаньте пирог из духовки и дайте ему постоять минут 10 перед разрезанием.