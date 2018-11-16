Мода и музыка слились воедино! В центре Nautica прошел модный показ ANGELNG

Как оказалось, музыка этой группы привлекла внимание дизайнера при поиске треков для модного показа, а знакомство с Алланом Оя и Андресом Трильярв вылилось в такой творческий союз.

Дизайнер-конструктор одежды Наташа Галкина, представляющая студию дизайна ANGELNG, удивила всех необычными коллекциями, историю создания которых на двух языках параллельно рассказывала в процессе мероприятия ведущая вечера и радиожурналист Екатерина Вайсер.

Ценители трендов и просто любопытные зрители были восхищены коллекцией EEsTI, созданной в честь столетия Эстонии.

Ведущая посоветовала всем, кто посещает приемы и другие светские мероприятия присмотреться к уникальному платью-трансформеру и заказать его: Новый год ведь уже не за горами.

Изюминкой вечера были изысканные ручной работы боди из коллекции "Золотая осень, темные ночи", которые придутся по вкусу любой девушке. Их можно носить и с юбкой, и с брюками, и с капюшоном, и с высокими колготами или легинсами , да и сами по себе.

Ну а хитом стало черное с золотой вышивкой пальто-аксессуар.

Кстати, одним из направлений студии является подбор стиля, который и выиграла одна гостья модного показа, чему была очень рада, так как подобрать одежду при нестандартной фигуре действительно сложно в магазинах, где шьют по типовым лекалам.

Также в дружелюбной обстановке и приподнятом настроении была проведена лотерея.

А в конце удалось посмотреть капсульную коллекцию A-Pro для работников кафе и ресторанов, особенностью которой является невоспламеняемость, отсутсвие необходимости в химчистке, безотходное производство, которая, кстати, выиграла главный приз от организации Loov Eeesti и получила признание от министерства культуры. Изумительно удобное решение.

Следующее мероприятие будет приурочено к 8 марта. Следите за информацией в instagram: angelng.fashion.