Эксклюзивная шокирующая новость! Мужчины в Эстонии пользуются услугой наращивания волос

На прошлой неделе мы решили выяснить, что же это за новшество, и поделиться с нашими любимыми читательницами подробностями того, какие невероятные модификации возможно произвести в наше время со своими волосами. Для этого мы отправились в салон красоты «Kaneva Hair Studio», где пообщались с его владелицей, стилистом-парикмахером и специалистом по наращиванию волос с 11-летним стажем, Александрой Каневой.

И хотя тема наращивания волос уже для многих совсем не нова, хотелось бы отметить, что эта сфера сейчас достигла невероятных возможностей, благодаря технике микрокапсульного наращивания, которую, как призналась Александра, возможно сделать даже мужчине. Однако длина волос клиента, желающего воспользоваться этой услугой, должна быть хотя бы несколько сантиметров.

Александра Канева рассказала, что в студии есть уникальная услуга, которая дает возможность клиенткам взять подходящие волосы на заколках-клипсах в аренду на несколько дней. Также новой услугой является аренда париков: такого в Эстонии раньше не было. Теперь у красоток, любящих экспериментировать со стилем или часто посещающим вечеринки, на которых важно быть разной, могут без проблем подобрать новый образ и предстать в нем перед публикой, потратив вполне разумную сумму.

Побыть в роли клиента удалось и репортеру Krasotka.ee, Ангелине Богуцкой, которая решилась на смелый эксперимент и впервые из жгучей брюнетки превратилась в роковую блондинку.