Галерея, от которой не отвести глаз! В День рождения бренд Swarovski представил новинки из осенне-зимней коллекции

Лейтмотивом основной коллекции осенне-зимнего сезона 2018/2019 «Сrystal TALES» стала флора и фауна заповедных лесов Тироля – волшебные осенние цветы, хитрая лисичка, мудрые паучки и загадочные жуки-скарабеи. Акцент цветовой гаммы поставлен на интерпретацию красок осеннего леса. Обворожительные украшения, полные особого смысла, озарят новогодние праздники незабываемыми искрами.

Swarovski осенне-зимняя коллекция 2018-2019 ФОТО: Максим Тооме

Swarovski осенне-зимняя коллекция 2018/2019 ФОТО: Максим Тооме

Коллекция Swarovski осень-зима 2018-2019 разделяется на несколько линий: cool ROMANCE, vintage GLAMOUR, easy ELEGANCE, Day to Night и REMIX.

Кольца с неожиданными изображениями насекомых, изящные колье и браслеты из коллекции «Vintage GLAMOUR» с уравновешенным сочетанием светлых и тёмных элементов создают интригу и вносят в образ немного мистики. Изображения животных обладают скрытым значением: сова на кольце символизирует мудрость, серьга-гвоздик в виде паука – таинственность и могущество, а кафф в форме змеи – преображение и исцеление. Найдите символ, близкий именно вам, и пусть это украшение станет средством самовыражения на любой вечеринке.

Swarovski осенне-зимняя коллекция 2018-2019 ФОТО: Максим Тооме

«SWAROVSKI REMIX COLLECTION» – самая интересная и необычная линия этого сезона. Инновационная концепция предусматривает использование невидимой магнитной застёжки, которая позволяет соединять стренды Swarovski Remix Collection между собой. С её помощью можно создавать неповторимые образы снова и снова. Стренды с покрытием из разных металлов декорированы сверкающими эмодзи с кристальными деталями. Носите стренды как браслет, соедините несколько вместе – получится колье. Создайте яркий неповторимый образ. REMIX COLLECTION - отличный подарок для тех, кто ценит индивидуальность и не боится меняться.

Swarovski осенне-зимняя коллекция 2018-2019 ФОТО: Максим Тооме

Колье с подвеской из коллекции «cool ROMANCE» – идеальный пример вариации классического романтичного украшения. В этом сезоне главное – детали. Swarovski предлагает сверкающие колье с медальонами и подвесками в виде губ или амулет от сглаза.

Коллекция «easy ELEGANCE» подойдет для поклонников вечной классики. Все украшения этой линии станут идеальным элегантным подарком к Новому году и Рождеству. В этом году в моде асимметрия – серьги разной длины или даже, возможно, разного дизайна.

Swarovski осенне-зимняя коллекция 2018-2019 ФОТО: Максим Тооме

Жемчужина коллекции часы «Crystal Lake». Отличительная особенность часов Crystal Lake – потрясающий циферблат из цельного сверкающего сапфирового кристалла и минималистичный круглый корпус. Элегантные, женственные часы станут свежим и роскошным акцентом вашего образа.

Swarovski осенне-зимняя коллекция 2018-2019 ФОТО: Максим Тооме

Украшения Swarovski - совершенство от классики до модерна выраженное с помощью оригинального дизайна и неповторимого блеска. «Каждый кристалл Swarovski обладает небольшой магической силой и может сотворить небольшое чудо – блеск и оригинальный дизайн всегда притягивают взгляд окружающих. Сверкающие ожерелья, браслеты, кольца и серьги неизменно пользуются огромной популярностью, поскольку они неизменно являются образцами безупречного мастерства», - рассказывает Ольга Белозерцева, исполнительный директор AS Baltic Imports, официального представительства брэнда Swarovski в Эстонии.

Компания Swarovski, основанная в Австрии в 1895 году, разрабатывает, создаёт и продаёт кристальные произведения высшего качества, в том числе украшения, аксессуары, декоративные изделия для дома, орнаменты и фигурки. Официальным представителем брэнда Swarovski в Эстонии на протяжении 26 лет является компания Baltic Imports, которая также предлагает в Эстонии и Латвии ювелирные изделия, часы и аксессуары и других всемирно известных брендов.