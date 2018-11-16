Идеи для подарков к Новому году и Рождеству по знаку Зодиака

Подарки для знаков зодиака

1. Овен

Овнов редко интересуют украшения. Больше всего их обрадует подарок-впечатление. Купите сертификат на дегустацию сыров, путешествие, билет на концерт любимой группы или абонемент в спортзал.

2. Тельцы

Этот знак любит роскошь и всё изысканное. Женщина-Телец оценит красивое ожерелье. А мужчина - браслет.

3. Близнецы

Общительные Близнецы сами скажут вам о желанном подарке. Если нет, тогда попробуйте преподнести духи. Переживаете, что не угадаете с запахом? Предложите человеку, рожденному под этим знаком, вместе пойти и выбрать. Он не обидится.

4. Рак

Практичные Раки обожают подарки, которые пригодятся в быту. Поэтому не дарите им никаких статуэток, которые только захламляют дом. Теплые носки и свитер, прочная сковородка и новый вазон - то, что порадует их больше всего.

5. Лев

Если вы хотите угодить Льву, то придется немного раскошелиться. Этому знаку важно получить такой подарок, чтобы можно было потом им всем похвастаться. Дорогая косметика, серьги и даже машина... На что вы готовы ради Львов?

6. Дева

Бескорысные Девы будут рады любому подарку. Если они скажут, что не нуждаются в нём, то это действительно так. Но не стоит отказывать этому знаку в приятных мелочах. Порадуйте Деву чем-то вкусненьким и побольше.

7. Весы

Люди, рожденные под этим знаком, просто обожают животных. Уточните у Весов, кого из братьев наших меньших они любят больше всего и есть ли у них условия и возможность содержать. Пушистый комочек с бантиком на шее - мечта многих.

8. Скорпион

Скорпион обожает получать новые знания. Интересная книга, курсы по саморазвитию или изучению нового языка - лучший выбор.

9. Стрелец

Среди Стрельцов много коллекционеров. Поинетресуйтесь, что человек собирает. Возможно, монеты, значки, наклейки. А может у человека целая коллекция суккулентов или кактусов?

10. Козерог

Козерог будет рад подарку, которым можно пользоваться ежедневно. Этот знак оценит современную технику. Подарите близкому человеку смартфон, умные часы или беспроводные наушники.

11. Водолей

Водолеи еще те креативщики, которые обожают все необычное. Делайте ставку на оригинальность подарка. Также они оценят всё, что связанно с музыкой: билет на концерт любимой группы, годовая подписка на музыку, плакат с автографом.

12. Рыбы

Рыбам придутся по вкусу предметы-трансформеры: зонт-трость, брелок-фонарик, двуцветный шарф или плащ на две стороны.