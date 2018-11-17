Крик души: "Мужчинам всё равно, какие у вас брови!"

Рассуждать на тему женских бровей его вынудила дочь, 23-летняя Эйнзли, которую он растит один. Одна из ее навязчивых идей - иметь роскошные брови.

После того, как она неоднократно переспрашивала у родителя, нравятся ли ему ее брови, отец не выдержал:

"Женщины, что происходит?! С каких пор брови стали настолько важной частью женского тела, что о них постоянно говорят?! В 99% случаев мы вообще их не замечаем! Это могут быть единичные моменты, когда совсем уже всё плохо".

Откровения мужчины получило огромную поддержку пользователей соцсетей. Под постом появилось около 10 тысяч комментариев, им поделились около 70 тысяч раз, а посмотрели почти 4 миллиона человек. Папа и дочь стали звездами Фейсбука!

Мнение мужчины, конечно, важно, но оно не сможет повлиять на модные тенденции в формах бровей - они были во все времена.

Отследить их можно по фотоснимках кинозвезд и поп-див.

Это были тоненькие ниточки и сексуально изогнутые, "домики" и "галочки", с заостренными кончиками и естественно широкие.

В наши дни в форме бровей опять господствует натуральность, то есть нет необходимости выщипывать до последнего волоска. Они могут быть достаточно широкими, с плавными изгибами или прямые.

За такими бровями требуется уход: расчесывание, фиксирование специальными средствами, периодическая коррекция.