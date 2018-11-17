Крик души: "Мужчинам всё равно, какие у вас брови!"

Во всех классических инструкциях по макияжу есть обязательный пункт - оформление бровей. Женщины придают этому важное значение, потому что в итоге лицо получает завершенность, пишет fabiosa. Но оказывается, что мужчины вообще не замечают их! Об этом рассказал комедиант Гери Мейкл в ролике, который разместил в Фейсбуке.
Рассуждать на тему женских бровей его вынудила дочь, 23-летняя Эйнзли, которую он растит один. Одна из ее навязчивых идей - иметь роскошные брови.
После того, как она неоднократно переспрашивала у родителя, нравятся ли ему ее брови, отец не выдержал:
"Женщины, что происходит?! С каких пор брови стали настолько важной частью женского тела, что о них постоянно говорят?! В 99% случаев мы вообще их не замечаем! Это могут быть единичные моменты, когда совсем уже всё плохо".
Откровения мужчины получило огромную поддержку пользователей соцсетей. Под постом появилось около 10 тысяч комментариев, им поделились около 70 тысяч раз, а посмотрели почти 4 миллиона человек. Папа и дочь стали звездами Фейсбука!
Мнение мужчины, конечно, важно, но оно не сможет повлиять на модные тенденции в формах бровей - они были во все времена.
Отследить их можно по фотоснимках кинозвезд и поп-див.
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Это были тоненькие ниточки и сексуально изогнутые, "домики" и "галочки", с заостренными кончиками и естественно широкие.
В наши дни в форме бровей опять господствует натуральность, то есть нет необходимости выщипывать до последнего волоска. Они могут быть достаточно широкими, с плавными изгибами или прямые.
✍️Перманентный макияж бровей. 🌫Техника: «Напыление» 📸Фото: зажившие, спустя месяц после процедуры. 👸🏻Мастер: Динара. 💧Пигмент: CONTUR/Темный Блонд . #conturprofessional . . #татуаж #татуажказань #перманентныймакияж #брови #tattoo #макияж #татуажбровеймосква #казань #губы #удалениетату #татуажбровей #татуажмосква #мояказань #окрашиваниебровей #москва #инстаграм #девушка #доброеутро #спокойнойночи #маникюр #шеллак #удалениетату #удалениетатуажа #ламинированиересницказань #ботоксресницказань #наращиваниересниц #наращиваниересницказань .
За такими бровями требуется уход: расчесывание, фиксирование специальными средствами, периодическая коррекция.
Все-таки брови - это важная часть образа женщины. Особенно, когда она вскидывает их в момент удивления. Движениями только одних бровей настоящая леди может передать массу эмоций. Поэтому как ухаживали мы за ними, так и будем! А вы согласны?