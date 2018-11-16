Школа моды и танца MAX MODA организует на пароме Baltic Queen неслыханное модное шоу

Благодаря тесному сотрудничеству между школой MAX MODA с именитыми крупными компаниями, фестиваль имеет потенциал развиваться, как одно из самых крупных культурных мероприятий в Прибалтике. В этом году в проекте примут участие творческие коллективы из многих городов Эстонии: Таллин, Маарду, Нарва, Кохтла-Ярве, Йыхви, Ольгина, Пайде, Хаапсалу, Выру, Сауэ, Пярну, Тарту.

Основная задача этого не конкурсного мероприятия - дать любому участнику в Эстонии раскрыть свой талант большой аудитории, познакомить и сдружить детей и педагогов творческих коллективов из разных городов и регионов Эстонии. И другая, не менее важная задача - выбрать талантливые и достойные коллективы для участия в XII-ом Международном детском и молодёжном конкурсе моды и танца «MAX MODA», который состоится уже весной в 2019 году. «Осенний Калейдоскоп» и в этот раз, снова пройдёт в статусе «Международный».

Кроме Эстонских коллективов, в нем примут участие ребята из Великого Новгорода: Образцовый коллектив, хореографический ансамбль «КУЖЕЛЬ» при Академии Искусств имени С.В. Рахманинова и коллектив отделения хореографии детской и подростковой творческой Школы Искусств. Так же, впервые будут участвовать два коллектива с Украины: Имидж центр «Ольга», город Кропивницкий, и детский Центр Моды «Age of beauty», город Полтава.

Даты проведения мероприятия совпали с 14-летием деятельности организации «Школа моды и танца MAX MODA». С миссией поздравления почётными гостями станут заместитель директора Дворца детского и юношеского творчества Кировского района Санкт-Петербурга, Ольга Шульгина и Заслуженный педагог 2018 года Санкт-Петербурга, Светлана Семашко.

Все участники коллективов получат эксклюзивные памятные подарки и дипломы европейского образца от MAX MODA. Коллективы будут награждены кубками авторской работы, декорированные кристаллами «Swarovski», а руководители групп – специальные подарки от «HC Studio».

Школа моды и танца выражает искреннию благодарность всем партнерам, которые принимают участие в этом большом Международном проекте.