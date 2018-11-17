Ювелирные изделия из пуповины: новый способ сохранить воспоминания о родах

Есть много способов сохранить свои воспоминания о беременности и родах: коробочки с памятными вещами, фотосессии, татуировки и т. д. Но теперь в мире появилось кое-что новое. То, что абсолютно точно побеждает все предыдущие способы сохранить память. Что же это? Украшения, сделанные из пуповины, которую разрезали во время ваших родов, пишет fabiosa.
Пуповина кормит ребенка в матке у мамы, связывая плод с плацентой. Обычно ее разрезают сразу после рождения ребенка, некоторые отцы даже берут эту миссию на себя. Но никто прежде не додумывался использовать ее кусочки для создания украшений!
Дизайнер ювелирных изделий из Флориды Рут Авра утверждает, что украшения из пуповины помогают сохранить и запомнить трогательный момент рождения ребенка навсегда. Уже 7 лет она создает необычные украшения. Первое же она сделала после того, как ее друг попросил создать для супруги украшение из ее пуповины.
В своем интервью дизайнер прокомментировала это:
Близкий друг дал мне пуповину сына в 2011 году и попросил сделать из нее драгоценность. Я была ювелиром уже тогда, поэтому проблем быть не должно было. И все же, я не сразу взялась за работу. Тогда я была беременна своим первенцем и только после его рождения, когда я увидела, что кусочек моей пуповины отличается от того, который мне отдал друг, я поняла, что же мне нужно делать.
Рут призналась, что ювелирные изделия из пуповины очень популярны. Сотни людей заказывают такие украшения у нее. Процесс заключается в следующем: люди ждут, пока их пуповина станет сухой, а затем отдают Рут, чтобы она обрамила ее в серебро и смолу.
Фотографии таких изделий тоже пользуются популярностью в Сети. Многие считают, что это отличная идея, как для счастливых родителей, так и для тех, чей малыш умер при рождении. Это уникальный способ сохранить память. В сети есть разные комментарии на этот счет:
"Это очень особенно для тех, у кого родились мертвые детки", "Я знала, что я сохранила пуповину по какой-то причине", "Моей первой реакцией было "зачем" и "нет", но, когда я увидела комментарии от мам, у которых родились мертвые детки, то поняла, что это очень трогательно".
Рут Авра действительно талантливый дизайнер ювелирных изделий, ведь она сумела придумать нечто невероятное! Эта женщина помогает людям раз и навсегда сохранить частичку того момента, когда на свет появился младенец.