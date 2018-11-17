Ювелирные изделия из пуповины: новый способ сохранить воспоминания о родах

Близкий друг дал мне пуповину сына в 2011 году и попросил сделать из нее драгоценность. Я была ювелиром уже тогда, поэтому проблем быть не должно было. И все же, я не сразу взялась за работу. Тогда я была беременна своим первенцем и только после его рождения, когда я увидела, что кусочек моей пуповины отличается от того, который мне отдал друг, я поняла, что же мне нужно делать.