Десять продуктов, которые не стоит есть перед тренировкой

Яйца

Да, в яйцах большое количество чистого белка и питательных веществ, в том числе холина и селена. Но это не значит, что они будут идеальными продуктами перед тренировкой. Ведь в них отсутствуют углеводы, которые так нужны перед силовым тренингом. Если вы не снабжаете яйца небольшим количество углеводов, то о них лучше забыть перед силовыми упражнениями, а съесть их после.

Острая еда

Как известна, острые продукты, например, перец чили, может способствовать похудению, ускорить метаболизм. Но перед тренировкой такую еду всё-таки не стоит есть. Ведь это приведёт только к расстройству пищеварительной системе и изжоге. А на самой тренировке вы будете страдать от избыточного потоотделения.

Жареная еда

Жареные продукты в целом не рекомендуется есть на здоровом питании. А уж тем более не стоит этого делать перед тренировкой. Ведь после этого в животе будет чувство тяжести, от которого не удастся избавиться и во время занятий спортом. Всё дело в большом количестве жира, которое присутствует в такой еде. Лучше выбирать более лёгкую пищу, особенно если вы страдаете от замедленного пищеварения. Идеально перед тренировкой есть тушёные, запечённые или варёные продукты.

Хумус

Это отличный источник жиров, но не самый лучший вариант для перекуса перед тренировкой. В его приготовлении используются нут и масло. Их сочетание способно вызвать пищевое расстройство. Поэтому лучше не потреблять хумус перед тренировкой, хотя в целом в небольших количествах его есть всё-таки можно.

Бобовые продукты

В бобовых продуктах очень много белка и пищевых волокон. Если белок не вызывает никаких вопросов, то с потреблением последних могут быть определённые проблемы, если сделать это перед тренировкой. Всё дело в повышенном газообразовании, вздутии живота, которые образуются в процессе переваривания.

Впрочем, это напрямую зависит от состояния организма. Реакция на бобовые может возникать отнюдь не у каждого. Но если вы за собой это замечали, то перед тренировкой такие продукты не стоит есть.

Крестоцветные овощи

Крестоцветные овощи — это брокколи, брюссельская, цветная и белокочанная капуста. Именно их не стоит есть перед тренировкой. Причина опять-таки связана со вздутием живота, повышенным газообразованием. Ведь в них высокое содержание пищевых волокон, которые провоцируют проблемы. Тренировка будет затруднена из-за газов и болей. К тому же будет довольно сложно заниматься из-за потери энергии. Однако не надо лишать себя возможности есть эти овощи, главное не делать это перед тренировкой. Ведь в них большое количество витаминов и полезных микроэлементов.

Авокадо