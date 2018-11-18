Вс, 18.11.2018

Наивкуснейший теплый салат с фасолью

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фасоль

ФОТО: Zdeněk Malý / PantherMedia / Zdeněk Malý

Рецепт вкусного, диетического и очень полезного салата! Вот что вам нужно, если вы всегда хотите быть в форме, пишет lady.mail.ru.

Ингредиенты

  • фасоль стручковая - 300 г
  • лук красный - 1 шт.
  • перец болгарский - 2 шт.
  • помидоры - 1 шт.
  • приправы - 1 ст.л.
  • масло растительное - 2 ст.л.

Процесс приготовления

  1. Овощи помыть и нарезать. Масло нагреть и обжарить лук.
  2. Добавить перец болгарский и помидор.
  3. Фасоль стручковую можно взять как свежую, так и замороженную.
  4. Добавить фасоль и приправу. Обжарить все 4-5 минут на среднем огне.
  5. По желанию добавить зелень и подавать теплым.

Приятного аппетита!

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