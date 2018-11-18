Наивкуснейший теплый салат с фасолью

KrasotkaОсенние рецептыНаивкуснейший теплый салат с фасольюНаивкуснейший теплый салат с фасольюKrasotka.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать18 ноября 2018, 14:48фасольФОТО: Zdeněk Malý / PantherMedia / Zdeněk MalýРецепт вкусного, диетического и очень полезного салата! Вот что вам нужно, если вы всегда хотите быть в форме, пишет lady.mail.ru.Ингредиентыфасоль стручковая - 300 глук красный - 1 шт.перец болгарский - 2 шт.помидоры - 1 шт.приправы - 1 ст.л.масло растительное - 2 ст.л.Процесс приготовленияОвощи помыть и нарезать. Масло нагреть и обжарить лук.Добавить перец болгарский и помидор.Фасоль стручковую можно взять как свежую, так и замороженную.Добавить фасоль и приправу. Обжарить все 4-5 минут на среднем огне.По желанию добавить зелень и подавать теплым.Приятного аппетита!Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьовощирецептсалатфасоль