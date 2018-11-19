Семь самых необычных моделей фэшн-индустрии, которые вдохновляют быть собой

1. Мелани Гайдос

Людям с эктодермальной дисплазией приходится непросто. Для генетического заболевания характерно частичное или полное отсутствие волос и зубов, деформации ушей и носа. Мелани Гайдос постоянно терпела насмешки и издевательства со стороны окружающих. Но девушка не хотела поддаваться депрессии и держалась изо всех сил. Переехав в Нью-Йорк, Гайдос обратилась к фотографам, которые искали совершенно новый типаж модели. После съемок в клипе на песню “Mein Herz Brennt” популярной группы “Rammstein” Мелани приобрела всемирную известность. С необычной моделью захотели работать фотографы и дизайнеры, а она сама обрела уверенность в себе.

2. Шантель Браун-Янг

Участница шоу “Топ-модель по-американски” сумела превратить недостатки внешности в свою “изюминку”. Шоколадная кожа Шантель покрыта белыми пятнами – именно так проявляется болезнь витилиго. Девушке было очень непросто: одноклассники насмехались над ней, обзывали и постоянно пытались унизить. К счастью, красотку поддержали мама и сестра. Именно они уговорили Шантель разослать свои фото в канадские модельные агентства. Но именно американский проект подарил модели новый шанс.

3. Маделин Стюарт

Многие люди доказывают: синдром Дауна – не приговор и не причина отказываться от активной и счастливой жизни. Маделин Стюарт решилась воплотить свою мечту. Для этого она похудела на 20 кг и начала искать агентства, которые бы хотели с ней сотрудничать. Маделин несколько раз принимала участие в нью-йоркской Неделе моды. Она является первой профессиональной моделью в мире с синдромом Дауна.

4. Шон Росс

Сложно поверить, но один из самых успешны моделей-мужчин мирового масштаба также столкнулся с травлей со стороны одногодок из-за своей особенности. Но альбинизм стал визитной карточкой Шона, а нестандартная внешность позволила парню сотрудничать с такими известными марками, как Alexander Mcqueen, Givenchy, Vogue.

5. Кейси Леглер