Семь самых необычных моделей фэшн-индустрии, которые вдохновляют быть собой

Пресловутые 90-60-90 давно не в моде, но многие представительницы прекрасного пола продолжают с завидным упрямством выискивать в себе недостатки. Неуверенность в себе заставляет бояться и закрываться от мира, разочаровываться в себе. Этим женщинам также пришлось непросто. Но они сумели побороть комплексы и посмотреть на свою внешность с совершенно новой стороны. Перед вами 7 очаровательных моделей, которые покорили подиум, оставаясь самими собой, пишет fabiosa.
1. Мелани Гайдос
Людям с эктодермальной дисплазией приходится непросто. Для генетического заболевания характерно частичное или полное отсутствие волос и зубов, деформации ушей и носа. Мелани Гайдос постоянно терпела насмешки и издевательства со стороны окружающих. Но девушка не хотела поддаваться депрессии и держалась изо всех сил. Переехав в Нью-Йорк, Гайдос обратилась к фотографам, которые искали совершенно новый типаж модели. После съемок в клипе на песню “Mein Herz Brennt” популярной группы “Rammstein” Мелани приобрела всемирную известность. С необычной моделью захотели работать фотографы и дизайнеры, а она сама обрела уверенность в себе.
2. Шантель Браун-Янг
Участница шоу “Топ-модель по-американски” сумела превратить недостатки внешности в свою “изюминку”. Шоколадная кожа Шантель покрыта белыми пятнами – именно так проявляется болезнь витилиго. Девушке было очень непросто: одноклассники насмехались над ней, обзывали и постоянно пытались унизить. К счастью, красотку поддержали мама и сестра. Именно они уговорили Шантель разослать свои фото в канадские модельные агентства. Но именно американский проект подарил модели новый шанс.
3. Маделин Стюарт
Многие люди доказывают: синдром Дауна – не приговор и не причина отказываться от активной и счастливой жизни. Маделин Стюарт решилась воплотить свою мечту. Для этого она похудела на 20 кг и начала искать агентства, которые бы хотели с ней сотрудничать. Маделин несколько раз принимала участие в нью-йоркской Неделе моды. Она является первой профессиональной моделью в мире с синдромом Дауна.
4. Шон Росс
Сложно поверить, но один из самых успешны моделей-мужчин мирового масштаба также столкнулся с травлей со стороны одногодок из-за своей особенности. Но альбинизм стал визитной карточкой Шона, а нестандартная внешность позволила парню сотрудничать с такими известными марками, как Alexander Mcqueen, Givenchy, Vogue.
5. Кейси Леглер
Казалось бы, что может быть необычного в такой стильной и красивой девушке? Кейси – единственная женщина, которая работает мужской моделью. Она подписала договор с агентством “Ford” и работает в качестве манекенщика на мужских показах.
@_caseylegler happy birthday!!! 🎂💓 Photo taken from a piece in @voguemagazine titled "This Model Wore Ryan McGinley’s Suit to Her City Hall Wedding" by Molly Guy. 📸Mikey Neff 💇♂️me . . . #vogue #hairstory #grooming #gaymarriage #lgbtq #ryanmcginley #goodhairday #balenciaga #fashion #happybirthday #caseylegler #picoftheday #nyc
6. Тесс Холидей
Это сейчас модели с пышными формами – желанные гости дизайнеров и фотографов. Но когда тренд только начинал развиваться, далеко не все принимали моделей plus size. Тесс, которая весила больше 150 кг, сумела доказать, что возможно все. Пока недоброжелатели продолжают негодовать и критиковать девушку, Холидей снимается для “Cosmopolitan”, “Vogue”, растит сына и вполне довольна жизнью.
7. Дафна Селф
Модель доказывает, что женщина прекрасна в любом возрасте. В моделинге 90-летняя Дафна с 1949. Но и сейчас англичанка продолжает профессиональную карьеру, сотрудничая с Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Dare to Wear.
Эти женщины доказали себе и всему миру, что можно и нужно любить себя такими, какими мы есть. Они знают о своих недостатках – но понимают, что каждый уникален. И порой достаточно одного шага, чтобы поверить в себя.